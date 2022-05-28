记者郝孟佳

2022年全国高考即将来临，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

香港城市大学是香港八所公立大学之一，成立于1994年，坐落于中国香港九龙塘。

2022年，香港城市大学将面向全国，通过提前批次招收220名本科生，有意报读城大的考生，必须将城大列为提前批次第一志愿才有机会被录取。学校不参与征求/参考志愿，按照各省（区、市）级高招办或考试院的投档程序和规则从高分到低分排序，择优录取，不需要面试。

学校要求，学生外语考试的语种必须是英语，并且以150分为满分计算须达到120分，部分专业对英语能力的要求会更高。

为了吸引优秀的同学来城大念书，香港城市大学特别设立了入门奖学金、学费全免奖学金、全国奥赛、国际竞赛奖学金等。学生入校之后，学校也会提供许多其他不同类型的奖学金。

目前，香港城市大学和47个国家地区的大约400多所高校合作，签订了学生交换计划。学校鼓励学生们在大二、大三选择交换学习，交换期间不需要另付学费，学校还会提供生活津贴。

2021年，香港城市大学设立了HK Tech老虎班，进入学校时，能够拿到奖学金的学生，就会被邀请进入该班。HK Tech老虎班的学生，可优先获得在国际交换、双联学士学位等方面的机会，也会获得大师级教授讲授资深课程的机会。没有拿到奖学金的同学，只要CGPA（平均累积积分)能够达到前10%，也会被邀请进入HK Tech老虎班。

此外，学校还有HKTech 300项目。学校通过5亿港币的投入，以“创科无限 引领未来”为主题，为学生们在创业方面提供资助。学生们可以联系在校生或已毕业的校友或有关人士成立开创科研研究小组，学校会提供种子资金，学生们可以通过该项目为将来的创业铺路。

(责编：郝孟佳、熊旭)