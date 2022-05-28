新华社布达佩斯5月27日电（记者陈浩）由中国驻匈牙利使馆主办、匈牙利赛格德大学孔子学院承办的2022年“汉语桥”世界大学生中文比赛匈牙利赛区比赛暨小学生中文秀27日以在线方式举行。

大学生中文比赛主题为“天下一家”，由主题演讲、现场问答和才艺表演环节组成。来自4所高校的9名选手参加比赛，德布勒森大学孔子学院的金荣辉荣获一等奖。

小学生中文秀主题为“快乐中文”，5所学校选送了9个个人和4个团体作品。来自匈中双语学校的约纳什·扬卡荣获一等奖。

中国驻匈牙利大使齐大愚在致辞中表示，匈牙利选手在比赛中充分展示了他们学习中文的成果和对中华文化的理解，取得这些成绩离不开匈牙利民间长期对华友好土壤的培育。近年来，中匈两国关系保持高水平发展，务实合作成绩喜人，人文交流推动中匈友好深入人心，为两国关系迎来新的历史机遇和更广阔的发展前景。希望借助这一平台，让更多有志于中匈友好事业的年轻人涌现出来。

赛格德大学副校长盖伦·克拉拉表示，赛格德大学孔子学院非常荣幸能够再次承办“汉语桥”比赛，学院多年来一直致力于发展和推广汉语教学，目前这项重要工作已经延伸到匈牙利南部大平原地区的中小学教育机构。她说，赛格德大学未来将致力于加强与中国的关系，并创立学术性的中国研究。

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