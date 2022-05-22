人民网北京5月22日电 （记者李依环）据@郑州发布微信公众号消息，随着暑假临近，全国广大学子将陆续返豫。河南省委、省政府本着自主自愿原则，对愿意在郑州隔离的学子，凭学生证等有效证件，由郑州市统一安排进行集中隔离。考虑到大学生群体没有收入来源，郑州将对这些返豫学子免费隔离。

郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室提醒返豫学子：首先，来返郑人员须提前3天报备、主动报备，通过以下任一种方式进行报备：登录“郑好办”APP——返郑返豫人员登记——返郑人员登记管理系统进行报备；登录“豫事办”APP——来（返）豫报备系统进行报备；登录“支付宝”APP——豫事办——来（返）豫报备系统进行报备。

根据报备情况，便于当地摸清返郑人员、包括上海等疫情发生地返豫大学生的底数，逐人建立信息台账，据此错峰安排隔离点，为大家提供更好的服务，并引导错峰返豫。返豫学子如有问题需要咨询，可拨打政务服务便民热线0371—12345和登录“郑在抗疫·一帮到底”平台咨询。

其次，郑州市域外来返郑人员入郑时须提供“两码一证”（48小时内核酸检测阴性证明，配合查验健康码、行程码）。旅途中做好个人防护。

同时，对于上海等发生本土疫情城市的河南籍高校学生，提前三天报备，首落郑州后，在郑州实行7天免费的集中隔离措施，之后点对点转运至居住地，实行7天居家健康监测措施。此前返豫隔离大学生已缴费者，将全额退还。

记者了解到，安徽省芜湖市此前也明确，疫情发生地返芜大学生抵芜后，实施7天集中隔离+7天居家健康监测（7天隔离期间要落实第1天、第4天、第7天三次核酸检测；其中，第7天实行双采双检，阴性后方可居家健康监测）。此外，返芜大学生的所有隔离费用免费，在芜隔离大学生已缴费者，将全额退还。

(责编：李依环、熊旭)