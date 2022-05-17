人民网北京5月17日电 （记者孙竞）据教育部网站消息，为巩固义务教育阶段学科类校外培训治理成果，教育部部署全国“回头看”工作，时间为2022年4月至6月。各地组织力量围绕机构压减、“营转非”、培训收费、学科类隐形变异、材料和人员、监管信息化、风险防范等七个方面，系统查找问题并坚决整改，切实巩固校外培训治理成果。

截至4月30日，全国32个省份91.4%的县（市、区）已启动“回头看”工作，其中已有41.6%的县（市、区）已完成辖区内所有培训机构排查。全国累计排查培训机构82,246个（含线上、线下机构，含已关停的机构复查及非学科类机构涉嫌开展学科类培训排查），其中发现有问题机构1771个，占比2.2%；审核培训材料126,791份，发现不合规培训材料654份，占比0.5%；审核从业人员资质217,614人，发现不具备相应资质的教学、教研人员713人，占比0.3%。

在机构压减方面，累计排查发现“假注销、真运营”培训机构309个，已全部关停取缔。在“营转非”方面，累计发现违规按营利性经营的机构15个，有关教育行政部门第一时间约谈机构负责人，当场下达整改通知书，全部同步整改。在培训收费监管方面，累计排查发现未执行政府指导价的机构178个，超政府指导价收费50.6万元，已全部完成整改，全额退费。在隐形变异治理方面，累计排查发现违规开展学科类培训的各类机构1751个，主要包括：涉及证照齐全机构556个，其中已责令548个完成整改；涉及证照不全机构1195个，其中已责令停办、限期整改1093个。

此外，个人违规开展学科类培训1108人/次，其中已整改完成1083人/次；涉及中小学在职教师7人，各地已按干部人事管理权限，对涉事教师先暂停工作、再调查处理。在材料和人员规范方面，累计排查发现不合规培训材料654份，其中责令停止使用并清理销毁641份；不具备相应资质的教学、教研人员713人，其中立即停用或转为非教学岗598人。在数据信息填报方面，累计发现有519个机构未使用全国校外教育培训监管与服务综合平台，其中已督促421家培训机构完成运营信息平台登记。在风险防范方面，累计有2351个县区建立了重点核查解决退费难问题、校外培训监管执法、防范化解劳动用工风险等三项机制，占已排查县区数的80.3%。

下一步，教育部将督促各地压实“回头看”责任，推进全面排查，盯紧问题处理，提升整改效率。在“回头看”工作基础上，持续推进校外培训常态化、制度化管理，保持高压态势，切实巩固义务教育阶段学科类校外培训治理成果，不断提升人民满意度。

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