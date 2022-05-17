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从微言讲大义 天津师大积极探索“大思政课”教学方式

2022年05月17日20:21 | 来源：人民网-教育频道
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“冬奥精神如何传承和发扬？”“刘耕宏爆火体现怎样的哲学原理？“”日前，天津师范大学《马克思主义基本原理》教研室积极探索防疫常态化背景下“大思政课”实践教学方式，为全校几十个专业3000余名“00后”大学生展开线上授课。

学期伊始，多地疫情频发，部分学生无法按时返校，其余学生返校后仍要进行封闭管理，为实践教学带来诸多困难。负责思政课教学工作的吴建永老师说：“问题很多、困难很大，但都难不倒为学生扣好‘第一粒扣子’的思政课教师。”在每周集体备课会上，教研室老师会逐个设想突发情形、推敲教学细节，尽量避免可能发生的漏洞。

在教学主题提炼方面，教研室老师在充分征求学生意见的基础上，将尖锐问题、学生困惑作为选题突破口，先后提出了“冬奥精神背后的人民力量”“粮食安全背后的唯物主义”“中国经济开门稳的哲学原理”等既有针对性又有亲和力的选题。教研室主任董新春老师认为：“只有以小我见大我，从微言看大义，才能把问题看清楚，把道理讲透彻。”

课程讲授中，教研室要求学生自讲、自评。每个展学小组不但要推选展示人，还要推选评分人，且学生评分要占到实践教学最终成绩的70%，以此将学习自主权交还学生。教师则通过指导思路、把关讲稿、审核课件，引导学生抓住根本，深化理论。

来自该校21级化学专业的王梦博同学评价道：“这种学习方式极大激发了我们的学习热情。在老师的指导下，我们对当今社会、当代中国、当下世界的认识也更加客观理性了。”（孙竞、实习生张婷）

(责编：孙竞、熊旭)

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