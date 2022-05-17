原标题：高考进入倒计时，滞留外地的考生怎么办？

中新网北京5月17日电 如今，距离2022全国高考还有三周时间，近日多地密集公布了今年的高考防疫举措，不少地区要求考生在考前14天进行健康监测，滞留外地考生须在规定日期之前按要求返回报考地备考。

资料图：长春市第二中学的高三学生在复习功课。刘栋 摄

@高考生，这些考前时间点必须注意

2022年全国高考将于6月7日—8日举行，当前，全国疫情多点散发，为做好今年高考的防疫工作，近日，多省份密集发布了高考防疫举措，这其中，各地特别强调了因学习、培训等各种原因滞留在外省、外市的高考考生尽快返回报考地准备考试。

按照各地通知，山东、天津、浙江、广西等多数地区，要求考生在考前14天(5月24日)前返回高考报名所在地备考。

此外，湖北要求考生在严格遵守防疫要求的前提下，须于5月18日前返回考点所在地。辽宁省招考办提醒，仍滞留报考所在地以外省(区、市)或本省外市的考生，5月21日前返回报考所在地，从高考前14天(5月24日)到高考结束前，应减少外出，减少不必要的聚集和跨区域流动。

河南多地也明确了滞留外地考生的返回时间点。郑州要求在省外考生须及时关注郑州最新防疫政策，尽快返郑，在省内其他地区考生须于5月24日前返回郑州，商丘、安阳、兰考等地要求在外考生要在5月17日前返回。

资料图：5月5日，吉林市高三年级正式复课，备战即将到来的高考。苍雁 摄

滞留外地考生返回要注意啥？

对于滞留外地的高考考生，各地都有相应的核酸证明要求，多数省份要求滞留考生返回考点所在地至少要持24小时或48小时内核酸证明。

天津要求滞留外省考生返津高考要做6次核酸，滞留考生应分别于抵津前1日、前3日和前5日，以及抵津后第1日、第3日、第7日，共进行6次核酸检测，同时须将抵津前和抵津后共6次核酸检测证明及时上传至“2022年天津市普通高考健康监测小程序”，以备核验。

对于从中高风险区返回的考生，一些地区也明确了相关措施。例如，宁夏要求，滞留考生从中高风险地区返宁，须进行“14天集中隔离+7天居家健康监测”，考生要务必于5月17日前返回高考报名所在地。

河南兰考要求，省外人员入豫赋黄码，省外和省内发生疫情地市的返兰考生提级管控，由属地乡镇(街道)安排车辆闭环转运至县级集中隔离关爱中心进行集中隔离，实施14天集中隔离，在第1、4、7、10、14天开展核酸检测，解除隔离时“双采双检”。

不少地区还明确，由于考生个人原因，未主动报告目前状态、信息造假、拒绝配合考点所在地招生考试机构完成信息摸排，导致不能按时参加高考的后果由考生本人承担。

资料图：5月16日，江西南昌育新学校初中部，初三年级学生返校复课。刘力鑫 摄

考前14天，考生要做些什么？

临近高考，各地均要求考生在考前14天进行严格的健康管理，不少地区要求考生保持居家学习或者闭环管理。

北京要求，考前14天，考生须在京且保持居家或家校两点一线，按学校(报名单位)要求进行健康状况监测，每日进行体温测量并如实报告。

湖北明确了考生在考前2天到21天各阶段的防疫要求，考前1-2天主动进行核酸检测，考前14天(5月24日开始)，每天坚持体温测量和健康监测，并将监测情况向所在学校或当地教育考试机构报告，考前21天，无必要不社交、不跨区域流动。

对于滞留外地考生返回后的健康监测，广西要求，考生返回后原则上不再跨区流动，与共同生活居住人员一并做好考前连续14天两点一线的行程管理，有条件的考生可住校闭环管理。

内蒙古要求，考生返回报名地后至高考结束前，考生及共同居住人应注意个人防护，非必要不外出、不聚集。同时，考生及共同居住人还要做好健康状况监测，每日测量体温并做好记录。(完)

(责编：郝孟佳、何淼)