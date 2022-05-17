本报北京5月16日电（记者姚晓丹）近日，教育部部署实施2022年度“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，面向重点群体开展就业能力培训，帮助参训学生增强求职信心、提升就业竞争力。全年将完成线下培训10万人，线上培训50万人。

据悉，“中央专项彩票公益金宏志助航计划”线下培训由全国135所高校毕业生就业能力培训基地组织实施，主要面向2022届和部分2023届高校毕业生。培训内容包括自我认知、职业探索、目标选择、简历制作、面试指导等10个主题，覆盖大学生从求职准备到签约就业全过程。教育部要求各地各培训基地坚持目标导向，结合工作实际，合理安排培训时间，不占用学生上课时间。鼓励各培训基地组建多元化师资队伍，创新培训形式，拓展培训内容，切实服务学生就业需求。

线上培训由教育部学生服务与素质发展中心通过全国高校毕业生就业能力培训网络平台（https://hzzh.chsi.com.cn）开展，培训资源面向全体在校生和毕业三年内大学生免费开放。平台根据学生就业需求，整合了“互联网+就业指导”公益直播课和知名企业提供的优质课程，视频数量超过2500个，主要包括就业政策、城市推介、行业解读、职业分析等。学生可以根据实际需要自行选择，平台将对完成特定学习任务的学生发放学习认证。

“宏志助航计划”是教育部从2021年开始实施的高校毕业生就业培训项目，由财政部在中央专项彩票公益金设立专项提供支持。2021年，“宏志助航计划”完成线下培训毕业生50497人、线上培训毕业生35.2万人，有效帮助高校毕业生提升就业竞争力。

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