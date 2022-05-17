前不久，教育部发布《义务教育劳动课程标准（2022年版）》，将于今年秋季学期开始执行。届时，劳动将从综合实践活动课程中独立出来，成为义务教育阶段必修的课程。

过去，一些人对劳动特别是体力劳动的认识存在偏差。在对青少年的教育上，社会上一定程度存在着“重书本教育、轻劳动教育”的倾向，甚至认为读好书、当白领，就是为了“告别劳动”。对此，政策持续纠偏。2020年3月，中共中央、国务院发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，提出在大中小学设立劳动教育必修课程、每学年设立劳动周的明确要求。此次劳动课程标准的出台，不仅对课程内容作出了规划，而且提出了细致的实施建议，实效值得期待。

如何创新机制、优化模式，让劳动教育真正落到实处，是一道现实考题。一方面，学校管理者和教师应真正认识到劳动的重要性，像对待其他课程一样对待劳动课。另一方面，要因地制宜编制课程内容，统筹好短期的劳动技能培训和长远的劳动精神培养，在循序渐进中真正激发学生们对劳动的热爱。

在学校的劳动课程之外，家长也应在以身作则的基础上，鼓励引导孩子做一些力所能及的家务，让他们体会到劳动的乐趣，培养孩子热爱劳动的意识。进而言之，在全社会倡导崇尚劳动、尊重劳动者，让热爱劳动蔚为风尚，青少年才会在潜移默化中深化对劳动的理解，真正以劳动为荣。

（原载于《人民日报》 作者：柯仲甲 摘编：项锋、杨心悦）

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