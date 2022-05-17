本报记者 丁雅诵

新职业教育法五月一日起施行

习近平总书记强调，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。目前，我国已建成世界上规模最大的职业教育体系，共有职业学校1.12万所，在校生超过3000万人。如何加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠？今起，“倾听”栏目推出“推动职业教育高质量发展”系列策划，关注各方实践和探索。

——编 者

5月1日起，新修订的职业教育法正式施行。修订后的职业教育法将对推动职业教育高质量发展、提高技术技能人才培养质量、促进经济社会发展产生深远影响。

适应性更强——

专业设置与产业需求同频共振

在北京电子科技职业学院汽车工程学院的实训室里，新能源汽车技术专业大二学生李新海正专心致志研究汽车构造。

左前大灯、玻璃水液位、雨量传感器……上百种汽车零部件井井有条地摆在白板上。李新海介绍：“白板后面有对应的按钮，一个按钮可以操纵一个零部件的故障。几百个故障点，我们要用检测仪器逐一判断。”

与李新海类似，很多学生往往还没毕业就被企业“预订”了。“高就业率的背后，是专业设置与产业需求的同频共振。”北京电子科技职业学院党委书记张启鸿说，“为适应区域主导产业的发展需求，学校增加了新能源汽车技术、飞机电子设备维修等7个专业。”

与产业发展紧密对接是职业教育的基本属性。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育的重要作用也愈发凸显。数据显示，在服务现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自于职业院校毕业生，职业教育社会认可度显著提升。

为不断增强职业教育适应性，新修订的职业教育法增加规定：国家根据产业布局和行业发展需要，采取措施，大力发展先进制造等产业需要的新兴专业，支持高水平职业学校、专业建设。国家采取措施，加快培养托育、护理、康养、家政等方面技术技能人才。

“职业教育最重要的定位，就是为产业发展提供高素质技术技能人才。”南京工业职业技术大学党委书记吴学敏表示，作为全国首家公办本科层次职业教育学校，更应契合办学层次的提升要求，向以新兴产业、高新技术产业等为代表的高端产业转移。“目前，学校所有专业均对接江苏先进制造业和现代服务业，超过60%的专业对接江苏‘十四五’战略性新兴产业。”吴学敏说。

升学路更畅——

打破止步于专科层次的“天花板”

“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分”，新修订的职业教育法开宗明义，作出重要判断——职业教育是“类型”教育，不是“层次”教育。类型教育的明确定位如同一根红线，串起职业教育改革的方方面面，许多难题得以破解。

——打通职业教育人才成长“立交桥”。林晨是上海第二工业大学机械工程专业学生。“初中毕业后，我读了职校，后来通过贯通培养，升读大学本科。”林晨说，“我还想继续读加工制造专业硕士，今后从事机械加工相关工作。”

2019年以来，教育部批准设置了32所职业本科学校，打破了职业教育止步于专科层次的“天花板”。“下一步，我们要继续支持一批优质的高职专科学校独立升格为职业本科学校，指导符合条件的高职专科学校举办本科层次的职业教育。”教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示。

——分类考试招生成为招生主渠道。通过职教高考，山东省东营市垦利区职业中等专业学校学生巴世豪进入山东交通学院继续深造。“我曾在全国职业院校技能大赛中获得二等奖，按照山东省政策，在职教高考中免考专业知识和技能。”巴世豪说。

新修订的职业教育法规定，高等职业学校和实施职业教育的普通高等学校应当在招生计划中确定相应比例或者采取单独考试办法，专门招收职业学校毕业生。如今，以“文化素质+职业技能”为主的职教高考，已成为职校招生主渠道，全国高职分类考试招生超300万人，超过高职招生总数的60%。

——推行“学历证书+职业技能等级证书”制度。前不久，河南郑州市科技工业学校工业机器人技术应用专业学生司迁找到了工作。“我们学校是工业机器人操作与运维职业技能等级证书制度试点院校，毕业时还拿到了职业技能等级证书，让找工作更有底气、就业质量更高。”

通过学历证书夯实学生可持续发展基础，通过职业技能等级证书拓展学生就业创业本领，1+X证书制度是职校学生技能水平的重要凭证。据了解，目前教育部分4批遴选发布了300个培训评价组织的447个职业技能等级证书，证书累计获得超过1万家企业的认可，持证毕业生就业优势逐步显现。

发展劲更足——

职业培训与职业学校教育并重

“如果没有继续上学，我可能还在老家务农，无法看见大山外面更广阔的世界。”贵州小伙秦龙江靠着在青岛做船员的收入，翻盖了老家的房子。

2015年，青岛海运职校与安顺民族职校结成对子，将船员培养作为合作方向，秦龙江就是毕业于航海捕捞专业。现在，他不仅能操控万吨巨轮航行海上，也成为家人的依靠。

与秦龙江相似，通过职业教育改变命运的人还有很多。据统计，我国职业院校70%以上的学生来自农村，许多家庭通过职业教育实现了拥有第一代大学生的梦想。

除学校教育之外，职业培训也是职业教育的重要组成部分。新修订的职业教育法明确要求，国家采取措施，大力发展技工教育，全面提高产业工人素质；支持举办面向农村的职业教育，组织开展农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，培养高素质乡村振兴人才；组织各类转岗、再就业、失业人员以及特殊人群等接受各种形式的职业教育等。

“将职业培训提升到与职业学校教育并重的地位，对于让每个人都有机会掌握一技之长、对于形成全社会终身学习氛围，具有重要意义。”中国科协党组副书记徐延豪表示。

浙江省桐乡市河山镇农经部门工作人员沈励坤，看到高职扩招信息后，积极报名备考，如今已成为嘉兴职业技术学院的一名学生。“我学的是园艺技术专业，对美丽乡村建设肯定会有帮助。”沈励坤说。

黑龙江省桦南县桦南镇民富村村民肖兆香，因家庭变故，一度对生活丧失希望。后来她参加了县职教中心学校开展的育婴员免费技能培训，经过理论、实操学习，她被推荐到一家家政公司就业。“每年能有7万多元的收入，我很满足。”肖兆香说。

如今，一大批退役军人、下岗失业人员、农民工等，通过职业教育获得了更多人生出彩的机会，书写了更多技能改变人生的故事。

“职业教育的目的，不仅是为经济社会发展提供人力资源，更应帮助每个人探索兴趣与潜能，享受出彩的人生。”首都师范大学首都教育政策与法律研究院副教授蔡海龙说。

（孟星月参与采写）

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 10 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)