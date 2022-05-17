人民网北京5月17日电 （记者孙竞）近日，首都师范大学家庭教育专业人才培养暨家庭教育辅修专业培养方案专家论证会以线上的方式举办。与会专家围绕家庭教育学科建设、人才培养、落实立德树人根本任务等展开讨论。

首都师范大学党委书记孟繁华指出，《家庭教育促进法》第十一条指出“国家鼓励开展家庭教育研究，鼓励高等学校开设家庭教育专业课程，支持师范院校和有条件的高等学校加强教育学科建设，培养家庭教育服务专业人才，开展家庭教育服务人员培训”。由此可见，家庭教育研究开始从以往边缘化的领域迈入一个黄金时期。针对目前家庭教育专业的高质量人才缺口的现实情况，应大力建设高校家庭教育人才培养体系建设。

专家论证组组长、中国高等教育学会副会长管培俊表示，重视家庭教育是中华民族的优良传统，是落实立德树人的重要举措，家校共育是教育发展的大趋势。在这一契机下，开设家庭教育专业人才培养具有重要意义。辅修专业培养方案体现了学术创新和学科交叉，有效兼顾了学科逻辑和问题导向，紧扣家庭教育中的难点问题和关键问题。他希望通过探索，为全国家庭教育学科建设提供可借鉴经验。

首都师范大学学前教育学院院长康丽颖谈到，家庭教育在现代教育体系中占有重要地位，然而现代教育体系对成家、家庭建设、养育子女方面关注较少。她指出，在传统社会中，成家与立业是并行的，但现代教育却更多关注于立业方面。希望通过家庭教育辅修专业建设，力求达到成家与立业之间的平衡与并行。

记者了解到，首师大家庭教育辅修专业旨在培养掌握科学家庭教育理念、正确家庭教育方法，具备一定家庭教育指导能力的复合型人才。该辅修专业由首师大教育学部和政法学院开设，具体由教育学院、学前教育学院、初等教育学院和政法学院教师承担主体课程与学生指导工作。家庭教育辅修专业面向首都师范大学全日制在校学生，学生在修满相应学分后，可获得教育学、法学辅修双学位证书。

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