人民网北京5月16日电 （记者李依环）据教育部网站消息，北京、上海、沈阳、广州、成都、郑州、长治、威海、南通等9个城市作为全国“双减”改革试点，在巩固去年校外培训治理成果的基础上，围绕2022年试点改革重点任务，继续开展探索，截至4月底取得了积极进展。

一是压实学科类培训常态化监管。9个试点地区的117个区县已全部实行校外培训网格化综合治理，在全国范围内率先实现区县覆盖率100%；有108个区县建立了学科类培训专家鉴别机制，覆盖率达92%，领先全国18个百分点；有106个区县教育系统拥有2名以上执法资格人员，覆盖率达91%，共有教育行政执法资格人员1957人。

北京市制定《学科类校外培训典型问题处理指导手册》，就18个违规培训典型问题，提出核查处置建议。广州市今年以来压减高中学科类培训机构24家，查处隐形变异问题54起，关停取缔无证机构191家。

二是推进非学科培训分类管理。各地持续推进机构底数摸排、标准制定、审核审查等工作。在前期已出台非学科培训机构设置标准基础上，成都市各区行政审批局已按照新设置标准，启动非学科培训机构申请批复工作；长治市在潞州区先行开展审核工作，为全市范围重新审核登记积累经验；威海市部署辖区内非学科培训机构到行政审批部门办理办学许可证，计划于近期完成。北京、上海、广州、南通等市已部分出台或正在研制非学科培训机构设置标准。

三是加强培训机构资金监管。各试点地区学科类培训机构已全面纳入预收费监管范围；非学科培训机构纳入预收费监管共5266家，监管金额13.63亿元。有8个试点城市已启动非学科培训服务价格监测。

上海市制定2022年培训机构预收费资金监管工作方案，细化资金管控工作流程，将落实预收费资金监管作为各类培训机构设立和招生的必要条件。郑州市16个区县已陆续与银行签订非学科培训机构资金监管协议。

四是合理利用校外资源。试点地区探索建立遴选退出机制，推动学校课后服务合理引入校外资源。北京市印发《采购校外优质教育资源指导性目录》，征集科普活动资源包111个，组建451位专家组成的科普服务团队进校服务。威海市印发指导意见，春季学期首批引入了37家非学科培训机构入校服务。目前，广州、成都、威海、南通等市已有超过60%的义务教育学校引入了非学科类校外培训资源。

五是广为宣传报道。主流媒体播发报道近200篇，宣传试点经验做法，内容主要涉及减轻学生负担、丰富课后服务、校外培训机构治理专项行动成效等，其中北京、上海、广州等市报道较为集中，积极发挥了示范辐射作用。

教育部指出，试点地区在改革探索过程中，还存在学科类培训隐形变异查处难、非学科培训分类管理推进慢、疫情影响下风险防控压力大等问题。各地仍需高度重视，加大探索力度，创新工作举措，为全国“双减”工作积累宝贵经验，发挥示范引领作用。

(责编：李依环、熊旭)