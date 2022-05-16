放飞理想、圆梦科研、志愿支教……近年来，安徽工业大学能源与环境学院全面落实“三全育人”，建立“党建+”的工作模式，开展“三个一”工程，实施“8+10+7”方案，于无声处见真情，帮助一批又一批青年学子坚守初心，奋发向上，实现梦想，“三全育人”结出累累硕果。

“党建+”模式勾画，党建引领更有力

能源与环境学院党委在思想引领、价值引领、立德树人、服务师生等方面狠抓政治引领，有力促进学生更好成长成才。学院辅导员担任学生党支部书记，承担学生日常教育管理工作，在学生职业发展规划、学风建设、班级建设、形势与政策教育等方面做好工作。同时，还肩负思想政治教育、入党积极分子培养考察、理想信念教育等党建基础工作，将“党建+”高度融入学生工作，进行潜移默化教育，培养学生正确的世界观、人生观、价值观。

“三个一”工程实施，关怀关爱接地气

“三个一”工程是贯彻落实“三走进”要求，全覆盖、零距离走进学生，创建“亮身份、作承诺、当先锋、树形象”品牌特色活动，充分发挥了党员、教师在学生思想引领、学业指导、生活关怀、心理辅导等方面的优势。“三个一”工程关心关爱学生，特别是加强对家庭经济困难、学习困难以及心理问题等特殊学生群体的关心关爱，做好排忧解难和真情帮扶工作。

“8+10+7”方案搭建，育人平台全方位

能源与环境学院充分发挥辅导员、班主任、导师、校友、家长、同学、企业家和学生本人等8个方面的积极因素，认真落实课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等10大育人体系，开展科技创新创业活动、能环大讲堂、社会实践、生产劳动、志愿服务、勤工助学、第二课堂等7项活动，搭建全方位育人平台，全面推进“三全育人”工作，把育人工作做细做实。

生态圈” 能力调节，强化支撑显活力

能源与环境学院在“三全育人”工作的顶层设计，按照一体推进、多头联动的思路，构建三全育人“生态圈”。 入学季通过迎新服务、学生军训、入学教育等仪式活动，让新生“享温暖、增认同、转身份”；表彰季通过评选表彰及先进事迹报告会等多种形式展示先进典型，让学生“受启发、传价值、导言行”；毕业季通过就业帮扶、毕业教育、毕业典礼等，引导学生“树理想、明责任、勇担当”。

同时，多角度对家庭经济困难学生关心关怀，把“扶困”与“扶智”，“扶困”与“扶志”结合起来，建立国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助“四位一体”的资助体系，对困难学生实施物质帮助、道德浸润、能力拓展及精神激励，在帮助他们解决难题的同时，激励他们坚定理想信念，为实现心中的梦想不懈奋斗。

（供稿来源：安徽工业大学能源与环境学院）

(责编：郝孟佳、熊旭)