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2022全国基础外语教育改革与发展高端论坛举办

2022年05月16日12:09 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月16日电 （记者李依环）日前，2022全国基础外语教育改革与发展高端论坛线上开幕。本届论坛由北京外国语大学主办，中国教育学会提供学术支持，外语教学与研究出版社、北京外国语大学本科招生办公室承办，围绕“守正创新 铸魂育人——新课改背景下的基础外语教学改革与教师专业发展”主题，来自全国各地的专家学者、一线教师进行了深入研讨。

教育部基础教育司司长吕玉刚作了题为“守正创新，推进基础教育高质量发展”的主旨报告。吕玉刚指出，站在新的历史起点上，聚焦学校内涵建设，加快推进基础教育高质量发展，需要深刻把握高质量发展新要求，牢固树立科学教育观念，巩固提高学校“双减”工作水平，扎实推进课程教学改革，大力实施数字化战略行动，有效发挥评价引领作用。

“基础教育改革需立足国际视野，迎接新时代变化与挑战，实现全方位育人目标。”全国政协常委、副秘书长，民进中央副主席朱永新作了题为从“‘大教育、大阅读’看基础教育改革与创新”的主旨报告。朱永新认为，他指出，在当前全球各地极端气候频发、生态环境频遭破坏的背景下，通过倡导生态主义教育，提升儿童与青少年环保意识、鼓励其积极践行环保理念，成为未来教育发展的重要方向。此外，社会情感教育也应引起足够重视。

北京外国语大学党委书记王定华从六个方面对新时代中国基础教育外语教师的使命担当进行了阐述。他表示，外语教育的发展依赖于广大外语教师的无私奉献、辛勤付出、有效教学和创新实践。老师们担负着传播知识、传播思想、传播真理的神圣使命，担负着塑造生命、塑造灵魂、塑造新人的时代重任，责任崇高、使命光荣、任重道远。希望新时代外语教师点燃奋斗激情，激发实干斗志，不负国家和民族重托，共同谱写新时代外语教育的新篇章。

中国教育学会秘书长杨银付表示，本届论坛主题及时呼应教育部日前印发的《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，关注教师专业发展，专家云集，内容丰富，希望能够有效地为全国中小学英语教研员和英语教师搭建互动交流平台，促进学术成果与教学实践的深层融合。

据悉，本届论坛下设9个专题论坛和4个分会场。此外，同期还举办了“基础外语年度研究报告及教育服务解决方案发布”专题活动。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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