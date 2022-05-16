5月14日，“‘双一流’建设背景下法学期刊的创新与发展——加强学科体系、学术体系、话语体系建设研讨会”以线上方式举行。本次活动由中国政法大学《政法论坛》编辑部和“双一流”建设工作办公室联合主办，来自全国法学院校、期刊出版等领域的专家学者100余人参加会议。

中国政法大学校长马怀德在致辞中指出，法学学术期刊是法治理论研究和宣传的主阵地，必须扎根中国大地，以时代为关照，坚守初心，引领创新，展示高水平研究成果，服务全面依法治国大局。

全国哲学社会科学工作办公室组织协调处处长张泰源在致辞中表示，希望《政法论坛》抓住“十四五”时期哲学社会科学发展的新机遇，坚持正确的办刊方向，以提升学术原创能力为主线，培育源自本土的理论话语。

会议期间，多位专家学者围绕如何发挥法学学术期刊在“三大体系”建设中的作用发表主题演讲，并就新时代如何提升法学学术期刊的办刊质量和学术创新引领能力积极建言献策。

与会专家学者一致认为，法学学术期刊是构建中国特色、世界一流的法学学科体系、学术体系、话语体系的重要载体之一，必须立足中国实际，回应现实关切，通过理论与实践相结合，在新的时代条件下推动高质量学术成果创造性转化、创新性发展，助力建构中国自主的法学知识体系，同时应支持优秀学术人才成长，加强国际学术交流，在世界舞台上传播和弘扬中国特色法学理论和中华法学文化，为全球治理贡献“中国智慧”。

(责编：李依环、熊旭)