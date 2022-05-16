杨 宁 陈书雨

2019年5月18日，美国芝北中文中心校长满素洁（第二排左七）参加“第七届世界华裔青少年书画大赛”芝加哥赛区颁奖典礼。

受访者供图

画一只憨态可掬的大熊猫，擀一张薄厚均匀的饺子皮，打一个吉祥如意的中国结……近年来，在众多华文教学机构和教育工作者的共同努力下，美国华裔青少年纷纷参与到多姿多彩的中华传统文化活动当中，对中华文化的自信与华人身份的认同也不断增强。越来越多的华侨华人意识到学习中华传统文化对孩子的重要性，希望中华文脉在孩子们心中生根发芽。

趣味课堂 寓教于乐

“那次游学经历使我看到了一个不一样的中国：不但有独特的古代文化和古建筑，还有现代文明和摩天大厦。在那里，我留下了太多美好的回忆，从此我为自己是华人而感到自豪。”这段话节选自美国芝加哥市芝北中文中心举行的首届“太古杯”华裔青少年创意作文大赛的获奖作品《我眼中的中国》。

自2013年成立以来，芝北中文中心便致力于讲好中国故事，传播中国声音。芝北中文中心校长满素洁说：“中华文化是海外华侨华人的心之所向、梦之所系，是我们心中难以割舍的一部分。我希望华裔青少年充分感受中华文化的魅力，学习中华传统美德，成为中美文化沟通的桥梁。为此，芝北中文中心开设了汉语、国画、书法、象棋等150多门课程，承办‘寻根之旅’夏令营、冬令营和汉语桥等项目，并多次举办华裔青少年书画、作文、朗诵等赛事，受到学生和家长们的广泛欢迎。”

除了丰富多彩的课外活动，一些美国学校还推行了“沉浸式中文教育”。杨赛是纽约一所沉浸式多语言私立小学的全科教师，她不仅教学生们中文，还用中文传授不同学科的知识。她说：“我的学生每天都在使用中文，不断与中国文化建立联系。中文对他们而言不是抽象的概念，而是音乐课的丝竹管弦，是美术课的笔墨纸砚，是地理课的锦绣河山。即使在数学课上，我也融入中华传统文化元素。我把孩子们的十进制算珠换成红灯笼，带入元宵节看花灯的场景，让孩子们玩算术游戏‘以数易物’。在这个过程里，他们既学到了课程规定的数理知识，也对中国传统文化有所了解。”

文化互鉴 加深认同

中美文化与教育理念存在着较大的差异，满素洁说：“在中国尊师重教的观念下，老师应该认真准备教案，为学生答疑解惑，而学生应该遵守课堂规范，按时完成作业。然而，在美国的学习氛围中，学生们会争先回答老师的问题，也会纠正老师教学中的错误。面对中美文化差异，华文教育工作者应该求同存异、与时俱进，不断增加教学内容的知识性和趣味性，从而调动学生的学习兴趣，推动海外华文教育蓬勃发展。”

杨赛认为：“文化传播者最大的挑战，是不断用对方也能欣赏的方式来构建其对中国文化的认知。比如‘关公面前耍大刀’这个典故，对于美国孩子来说很难理解。为了增进孩子们对这个典故的认识，我先用西方经典儿童文学作品《纳尼亚传奇》中相似的故事引入话题，再给孩子们详细讲解《三国演义》这部著作，他们就更有兴趣倾听其中的故事了。除了传播中国传统文化外，我还希望尽我所能打破西方社会对中国的刻板印象。我曾精心准备一节‘中式购物’公开课，在教室里贴了很多二维码，让孩子们体验中国旅游购物和扫码支付的便捷。我希望在这些课程的影响下，孩子们眼中的中国不仅有中华传统文化元素，还有高铁、移动支付等现代文明成果。”

麻省理工学院毕业的高璐，是两个孩子的妈妈，她十分注重鼓励孩子们向同学介绍中国传统文化。

她说：“我希望我的孩子发现中华文化之美，了解中国发展现状，成为传播中华文化的使者。为此，从孩子两岁起，我就每天陪她们读汉语绘本，家里到处都有汉语书。在潜移默化的家庭教育中，她们即使在海外生活，也能在3岁实现中文自主阅读，5岁会写中文日记。不仅如此，每到中国的传统节日，我的孩子都会穿上漂亮的汉服，向同学们介绍月饼、粽子等中国特色食品。我希望孩子在这个过程中积极展示中国，不断增进对自身文化的认同与理解。”

线上教学 资源共享

新冠肺炎疫情暴发后，越来越多华文教育机构选择线上教学。这种转型既带来机遇，也面临挑战。

满素洁说：“刚开始，很多家长担心线上教学的效果，认为孩子们无法与老师进行互动，难以集中注意力。同时，采用线上教学之初，很多年幼的孩子不会使用网课设备，课堂也经常会受到网络质量的影响。但值得欣慰的是，线上教学扩大了海外华文教育的生源规模，一些来自英国、加拿大、新西兰等地的学生也可以接触到我们的华文课程。为了提升网课质量，我们的老师要付出更多精力备课，希望以充满趣味性、知识性的课程内容激发学生的学习兴趣。在老师们的努力下，一些内向的学生也愿意参与到线上教学的课堂互动中。我的一位华裔学生一直对自己的中文水平很不自信，但自从网课兴起，她通过文字、录音等多种方式主动参与课堂讨论，也能更加放松地回答老师的提问。渐渐地，她能够字正腔圆地朗读中文课文，自信地使用中文交流。这让我非常有成就感。”

高璐也认为：“网课的确给华文教育带来很大挑战，孩子们很难像线下教学那样感受班级氛围，参加集体活动。但从另一方面看，家长们能为孩子选择更加丰富多彩的华文课程，孩子也能与世界各地的同龄人成为朋友。我逐渐认识到线上共享华文教育资源的重要性，为此创办了华裔青少年教育交流平台，希望激发孩子们对中国传统文化的兴趣，实现自由而全面的发展。”

杨赛则认为：“线上教学虽然给老师们带来很大挑战，却并不会影响我的教学效果和传播知识的热情，一些新媒体手段甚至可以增加课堂的参与度和趣味性。一个优秀的华文教育者要驾驭很多角色，我们不仅是知识的叙述者，也是趣味的启蒙者，是有同理心的分享者，更是优秀中华文化的传播者。只有这样，才能生动地讲好中国故事，让世界欣赏中华文化之美！”

(责编：郝孟佳、何淼)