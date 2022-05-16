4月28日，在东北轻合金有限责任公司熔铸厂，贾春成在车间生产作业。新华社记者 谢剑飞摄

【匠心追梦人】

20多年来，贾春成坚守在熔炼生产一线，不断攻坚克难、自我突破，从一名普通工人成长为中铝集团东北轻合金有限责任公司特级技师，获得2022年全国五一劳动奖章。

他把美好的青春年华刻在了铸造“大国重器”的机台上。

“这是我的主战场”

“第一次到熔铸现场，近50摄氏度的高温是第一层考验，不动一身汗，一动汗满衫。”回忆起1996年初次走上铸造工岗位，贾春成说当时的工作环境远超出他的想象。

东轻公司被誉为“中国铝镁加工业的摇篮”，在航天长征、神舟、嫦娥、天宫系列等国家重点工程中，独家生产了1000多个规格的产品，多项技术填补国内空白。

对于初出茅庐的贾春成来说，高温的工作环境只是一个方面，更大的考验是铸造机的操作技术和铸造工艺。合金的品种规格近百种，技术难度和工艺复杂程度让很多人望而生畏。

但贾春成没有被“唬”住，他身上有股不服输的劲儿：“我就不信，攻不下这块阵地。”从此，贾春成每天早上班1小时，晚下班1小时，向师傅学、向技术人员问、向书本挖。

他在铸造机上“摸爬滚打”，潜心钻研技术，熟悉工艺流程，把岗位当成了家。几年下来，他快速成为铸造岗位的骨干。

现在的贾春成，依然每天早早就出现在车间，了解每班的实际生产情况，检查工艺纪律和技术要求的执行，对发现的问题及时纠正止损。遇到哪个岗位忙碌，他就及时顶上去。

“苦点累点没啥，这是我的主战场，我要把活儿干好。”他说。

追求极致出新

贾春成的父亲干了一辈子工人，他的师傅吕彦泽也是全国五一劳动奖章获得者。耳濡目染，让贾春成即便拥有了多项荣誉，也没有停止钻研新的技术工艺。追求极致，是他的座右铭。

贾春成所在的熔铸厂北线作业工区，承担着东轻公司铸锭生产和大部分航空航天等高端材料铸锭生产任务。而每当有新材料的研发试制任务，贾春成也都是第一时间参与其中。

为满足国产大飞机用铝要求，贾春成夜以继日穿梭在熔铸炉、料场、会议室之间，笔记本上写满了思路和数据，终于攻克铸锭不成型等系列难题。

东轻公司熔铸生产线组长赵永说，在一次难题攻坚中，贾春成带领大家连续攻关7天，每个环节都争取做到极致。晚上12点别人都休息后，他还要再次梳理一天的情况，防止犯相同的错误。

2016年，东轻公司以贾春成名字创建了劳模创新工作室。随着科技发展，老生产线设备升级变得迫切，贾春成劳模创新工作室历时数月完成老线自动化升级改造，实现了圆锭自动化加工，极大降低了工人劳动强度，使生产效率提高30%，加工成品率提高8%。

2021年，贾春成依托工作室自主设计完成专业电控预热系统，摆脱进口依赖，节省资金数十万元。

一花独放不是春

一花独放不是春，百花齐放春满园。“铸造工作又苦又累，要求又高，能学、能坚持下来，已经很不容易了。”当好学的年轻人向他请教技术问题时，贾春成耐心细致地进行讲解，口头说不清楚就一遍遍演示。

“技术传承下去了，才是活的，年轻人快速成长起来，公司作为一个整体才会越来越强。”贾春成说。

近年来，贾春成通过劳模岗位示范、专题讲座、技术交流等活动，把以劳模为代表的高技能人才长期积累的操作技能和工作经验传授给普通员工。

他带过的徒弟中，不少人成为公司的技术骨干。利用劳模创新工作室这个平台，他帮助年轻人成长，至今已攻克重要创新项目14项，创造经济效益数百万元。

“在我印象里，师傅周末和节假日很少休息，他的心思都在工作上。”贾春成的“90后”徒弟刘帅，在他的“言传身教”下成长很快，已经是同龄人中的佼佼者。

正是这些技术过硬的工匠和技术工人，让企业发展拥有了坚实的基础。今年一季度，东轻实现高端合金产品产量同比增长21.4%，经营性利润增长252%。

(责编：何淼、熊旭)