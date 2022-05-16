科技日报讯 （实习记者陈汝健 通讯员尹晓龙）近日，记者从河北省保定市委宣传部门获悉，该市围绕“加快推动传统农业向都市农业转型升级”出台了系列扶持政策，吸引博士或博士团队等高层次人才来保创新创业，计划到2025年，全市全职或柔性引进100名（个）博士（团队），分期建设一批规模化的高价值、高效益、高品质的“博士农场”。

保定市出台《关于建设“博士农场”的实施方案》，以博士或博士团队等高层次人才为技术依托，围绕都市农业建设和乡村振兴战略实施，聚焦新品种、新技术、新工艺、新设备、新产品，分别建设科研攻关型、成果转化型、企业孵化型等不同类型的“博士农场”。

“博士农场”将优先从发展基础较好的太行山驿站、保定（涿州）国家农业高新技术产业开发区、省级现代农业园区等农业新型经营主体中筛选，确定良种繁育、设施农业、苗木花卉、智慧农场、农产品加工、生物制药、农业大数据等作为重点合作领域，重点建设设施农业、优质专用小麦、农产品加工、绿色果蔬、道地中药材、优势食用菌、优质水果、高端花卉苗木等产业集群，贯通产加销，融合农文旅，打造全国都市农业先行区、智慧农业试验区和乡村振兴示范区。“博士农场”的建设将按照“整体推进、示范先行”和“一产往后延、二产两头连、三产走高端”的发展思路稳步实施。

据悉，保定市专门制定出台包括提供用地保障、优先入驻现有平台、简化审批流程、提供资金支持、基础设施建设补助支持、资产收益项目支持、挂牌上市补助等扶持政策。市县两级都将筹措专项经费作为启动资金，用于支持“博士农场”建设。重点协调政策性金融机构和商业银行对“博士农场”建设的资金支持，提供融资贷款和担保，并出台相应的利率优惠政策。搭建融资平台，引导民间资金和各种社会资金参与“博士农场”建设，不断拓宽融资途径和规模。

(责编：何淼、熊旭)