邹 平

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央高度重视和亲切关怀下，中国学前教育事业取得了跨越式发展和历史性成就，特别是构建了广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。作为一直奋战在学前教育一线的基层幼儿园园长，笔者和全园教职员工一起有幸见证并积极投身这一波澜壮阔的历史进程，深切感受到推进学前教育制度变革带来的发展活力、坚持学前教育公益普惠发展方向带来的民生温度。

“却顾所来径，苍苍横翠微”。沐浴着新时代的阳光，我们和广大学前教育工作者一起走过了一段永志难忘的岁月。

这十年，我们大力落实立德树人的根本任务，在3-6岁这一儿童个性倾向和道德观念培养的重要时期，让幼儿在自然、生活的情境中学会珍爱和尊重，感受和体验生活的美好，为幼儿将来的成长和发展埋下正气的种子。在北京冬奥会期间，我们开展了“冰雪嘉年华”主题活动，让幼儿在体育运动中享乐趣、强体魄、炼品质。在日常生活中，鼓励幼儿参与劳动，做值日生，服务家人、朋友和集体，感受劳动的喜悦和成就感。在操场开辟阳光房，引导幼儿种植物、养小动物，了解生命成长的真实历程。

这十年，我们以儿童为本，全面育人，科学保教，家庭、幼儿园、社会协同合力，寓中华文化传承于保育教育活动中，将真善美的“种子”深埋幼儿心底。每年，园里都开展“我和我的祖国”“我和我的幼儿园”等主题活动，激发幼儿热爱自己的幼儿园、家园和祖国的情感；每月，园里都围绕不同的主题开展传承月、读书月、劳动月、体育月等活动。此外，我们还打破家、园界限，形成了园长导师制、专家外援制、教师服务制、家长教师制和资源融合制等家、园、社联动模式，三方协同合力助推幼儿全面健康成长。

这十年，为了实现所在区域民众“幼有所育”的美好期盼，我们迎难而上，千方百计挖潜资源，以突破性的拓班增额缓解“入园难”，满足周边社区居民让孩子“有园上”“上好园”的热切愿望。为促进区域教育均衡，我带领全园教职工接手普惠园、街道托管园等不同性质、层级的园所。针对“五址办园”带来的管理难题，我创新建构了“1+4”的团队管理模式，统筹机制、交流轮岗、盘活师资，激活干部教师内在潜能，利用五园各自规模、地缘、平台等优势，实现“一园一优、共通共融”，形成北京南城优质幼教资源带。

幼教帮扶责无旁贷。这十年，我通过北京市东城区、朝阳区、通州区等8个园长工作室，带培干部教师数百人；还曾远赴青海、四川等省份的少数民族贫困地区支教。此外，我还编写普通话教材与儿童用书，为北京乃至全国幼教事业的优质均衡发展作出自己的一份贡献。

人生百年，立于幼学。学前教育关系到每一名幼儿的身心发育、健康成长、习惯养成和人格健全，关系到千家万户百姓的幸福和国家的未来。作为新时代的幼教人，我们将赓续百年初心，勇担育人使命，努力开创中国学前教育事业更加美好的明天。

（作者为国务院特约教育督导员、北京市督学、北京市第五幼儿园园长，荣获全国“五一”劳动奖章）

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