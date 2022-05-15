“数载青春应无价，一袭红装为国家。”这是何柏言大三暑假在中国石油新疆油田火烧山作业区参加生产实习时写下的诗句，也是在那时，他决定毕业后留在新疆。

2020年7月，在即将奔赴新疆基层工作之际，中国石油大学（北京）克拉玛依校区118名毕业生收到了习近平总书记的回信。何柏言就是118名毕业生之一。一年多来，在总书记回信精神的鼓舞下，何柏言和他的同学们将青春绽放在新疆基层岗位上，用实际行动书写报国之志。

毕业后，何柏言来到中国石油百口泉采油厂，踏上了玛湖片区大开发的“战场”。这是一片冬夏温差超过80摄氏度的戈壁滩，每天他都要跟同事们挤在皮卡车里去钻井现场进行巡回勘查，经历过近40摄氏度的烈日灼灼，也体验过零下二三十摄氏度的寒风刺骨。艰苦的工作环境和日复一日的油井工作，让他更加深刻地认识到石油人的责任与使命。不管多晚多冷，只要油井有问题，他都在第一时间和同事们处理好管线，保障生产。

针对厂里机采系统低效的问题，何柏言和同事们一起制定了新的技改方案，提高了工作效率，帮助单位降低了能耗。2021年12月，何柏言所在的玛湖第三采油作业区年产油气当量首次突破百万吨，玛湖10亿吨级大油区建成首个“百人百万吨”采油智能化发展示范区。

检查油嘴、开关阀门和温度变送器，对油水井进行取样……这是王良哲在实习期每天例行的工作。从中国石油大学（北京）克拉玛依校区资源勘查工程专业毕业后，王良哲来到中国石油新疆油田分公司工作。

王良哲总是随身背着一个双肩包，包里装满了画好的流程图和整理出来的资料。一到现场他就拿着资料一一比对设备，有看不懂的地方他就立刻记下来，返回研究中心后第一时间向同事请教，如此循环往复，直到将问题搞懂吃透。

在吉庆油田工作的一年多时间里，王良哲跑遍了作业区420平方公里的井场，钻井、压裂、采油、处理、集输……他努力学习熟悉石油勘探和开采的每一个环节。2021年年底，王良哲作为主要负责人参与的科技项目获得了作业区科技进步二等奖。

“到祖国最需要的地方去”，中国石油大学（北京）克拉玛依校区校园矗立着的鲜红标语，引领着一批批青年学子扎根边疆。2020年，中国石油大学（北京）克拉玛依校区首届毕业生中，有128人选择扎根新疆。2021年，该校区毕业生中有226人选择扎根新疆。他们正在祖国最需要的地方建功立业，以青春之我建设美丽新疆。

（记者 李 慧 通讯员 丁英宏 邱煜珩）

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