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香港青年走进金沙遗址博物馆感受古蜀文明

2022年05月15日09:39 | 来源：光明日报
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新华社成都5月14日电（记者童芳）14日，30余名在蓉香港青年走进成都金沙遗址博物馆，感受古蜀文明的魅力，探索博物馆的力量。

金沙遗址是距今3200年至2600年古蜀王国在成都的政治、经济、文化中心。这里出土了金器、玉器、铜器、石器、漆木器、陶器等珍贵文物上万件，还有数以千计的鹿角、野猪獠牙，数以吨计的象牙等。

据了解，本次活动名为“蓉港携手·畅游金沙——香港青年探访金沙遗址”主题活动，是成都金沙遗址博物馆2022年度国际博物馆日系列活动之一。在蓉香港青年通过参观探访神秘的古蜀文明，参与定制手工活动，体验博物馆在促进文化交流、推动区域协同发展方面的力量。

此次活动中，不少香港青年是第一次来到金沙。在成都读大学的香港青年吴俊杰表示：“我仿佛听见了来自3000年前的声音，古蜀人的艺术创造力和精神信仰令人震撼。”

当天，成都金沙遗址博物馆还与四川高校香港学生联合会义工团签订了《义工合作框架协议》。双方将积极推动四川与香港在讲解活动、文化交流、志愿服务方面的友好合作。

本次合作也是香港青年探访“人文青羊·航空新城”主题活动的有机组成部分。活动由中共成都市青羊区委统战部、四川高校香港学生联合会主办，旨在宣传成都历史文化、弘扬天府文化精神，推动在蓉香港青年参与城市文化建设、促进蓉港青年交流合作与发展。

2021年3月，成都金沙遗址博物馆成为四川首批川港澳台青少年交流基地之一。

(责编：孙竞、熊旭)

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