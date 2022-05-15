“同学，你这是跑第几圈了？疫情封校这段时间，我看你每天都来跑步啊！”

这是青岛科技大学校长陈克正在学校操场晨练时与一位同学的对话。陈克正多年来有坚持运动的习惯，是校园师生都熟悉的“体育达人”，也是青科大“体育思政”教育改革的牵头人和带头人。

近几年来，青科大校园体育运动氛围持续高涨，这得益于该校“课堂教学+自主锻炼+校园联赛”三平台一体化体育综合改革新路径的构建。2021年，青科大被确定为山东省首个高校体育综合改革试点单位，在促进“体”与“育”深度融合方面，探索出了一条可借鉴、可复制、可推广的综合育人新路子。

构建三大平台，破解大学体育育人困境

教育部学生体质健康调查显示：大学生体质健康水平呈下降趋势，甚至不如中学生。“重文化轻体育”“重技能轻德育”“重宣教轻历练”“重分责轻融合”的大学体育教育弊端，导致体育本征的身体机能塑造、心理品格锤炼、道德情操修养相互割裂开来。

在陈克正看来，高校体育是学校体育的最后一站，也是大学生由学校体育向终身体育转变的关键期，如何让学生掌握伴随一生的运动技能，养成终身体育锻炼的习惯，成长为具有强健体魄、健全人格、社会责任、家国情怀的新时代大学生，是高校体育改革的初心和使命。

针对上述问题，青科大推出体育综合改革，构建“课堂教学、自主锻炼、校园联赛”三大平台，通过“教、学、练、赛”实现体育增值，形成制度化联通、信息化贯通、思政化融通的体育综合育人新路径。

“我第一次接触帆船是在学校的帆船课上，课程结束后总觉得意犹未尽，老师便推荐我加入帆船爱好者协会。通过专业训练，我成绩突飞猛进，代表学校参加了一些比赛，还得过金牌。”青科大帆船队队员江兆雨告诉记者。

“学校开足、开齐体育课，根据学生的兴趣和能力，实行分级分项教学。”青科大团委书记毛常明介绍说，学校还鼓励具有体育特长的学生加入体育俱乐部，通过参加俱乐部竞赛及各种活动，获得与体育课程学习等同的体育成绩和学分。

虎年寒假，2018级学生韩训邦过得有点不一样。每天，他不仅坚持完成两公里跑步，还经常邀请家人一起参与，从原来假期“宅”在家中睡大觉、打游戏到积极主动锻炼身体，他的转变让家人既惊喜又诧异。

韩训邦的转变同样得益于青科大的体育综合改革。按照学校“体能健康课”的要求，每个学生须分6个学期完成体能训练规定，获得毕业所需的1个学分。学生每四周必须完成10次跑步，每学期跑步次数不低于40次，这一过程由App软件进行全过程管理和监测，逐步引导学生养成锻炼习惯。

同时，青科大落实以赛促练，通过实施“班级—院级—校级”阶梯式逐级选拔推行模式，打造“月月有联赛、周周有比赛、人人都参赛”的体育教育格局；学校还制定出台了一系列刚性制度，改革学生体育评价与考核体系，将体育成绩、体质健康测试成绩与评奖评优、毕业等挂钩。

“体育思政”深度融合，立德树人成效显著

青岛科技大学党委书记马连湘表示，在整个体育综合改革实践中，学校立足“跳出体育看体育、用好体育抓思政”，深挖体育课程本身蕴含的丰富思政元素，统筹学生参与意识、学习态度、团队协作、进取精神、意志品质等，既推动了体育锻炼与体育竞技、体育素养和体育精神的对接融合，又深化了体育元素与思政元素的融合对接。

“校园‘红色打卡点’的设立与爱体育App的普及，让我每天都会主动去操场上跑步锻炼，这个习惯从开学一直坚持到了现在。几个月来，运动不仅增强了体质，也培养了我自律、坚忍的精神。”青科大信息学院软件194班方俊豪说。

“结合校园人文景观、建筑群、功能区域等，学校设置了36个红色打卡点，形成5个闭环线路，既相对独立又完整统一。”毛常明说，打卡点的创新在于它将思政课和时事政策等内容融入健身跑中，学生根据跑步有效次数获得答题机会，跑得越多，答题机会越多，成绩也就越好。按照规定，学生的答题成绩占到形势政策课成绩的15%，这也极大提高了学生们的锻炼积极性。

如今，“体育思政”已成为青科大校园新冠肺炎疫情防控的硬核力量。在近期学校封闭管理的一段时间里，青科大在严格落实疫情防控要求的前提下，组织开展了23场体育联赛活动，涵盖篮球、足球、乒乓球、跳绳、运动舞蹈、健康跑等8种类别，在校园里构筑起一道特殊的“强体魄，抗疫情”青春风景线。

“体育思政”让大学生在拥有健康体魄的同时，逐步形成健全向上的人格，进一步激发他们参与志愿服务、承担社会责任的积极性。在疫情防控志愿服务中，学校共有4767人次参与，累计服务时长达13340小时。

经过4年的实践探索，“体育思政”在青科大逐步“开花结果”：通过四项基本素质体测和数据比对分析，青科大学生体质健康状况持续得以改善，心理素质明显提升，抑郁指数持续下降。学校在大体育工作中收获各类荣誉80余项，包括大学生五人制足球联赛山东赛区冠军、全国亚军，全国大学生帆船锦标赛总成绩亚军、长航赛冠军等。

（记者 刘艳杰 通讯员 李鲲鹏）

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