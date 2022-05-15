刘博通

青春孕育无限希望，青年创造美好明天。

5月10日，习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上发表重要讲话强调，新时代的中国青年，生逢其时、重任在肩，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。实现中国梦是一场历史接力赛，当代青年要在实现民族复兴的赛道上奋勇争先。

亲切关怀，殷殷嘱托，在广大青年中引发热烈反响，也激励着广大青年官兵勇担时代重任，为实现中国梦强军梦踔厉奋发、勇毅前进。

时代的责任赋予青年，时代的光荣属于青年。回顾人民军队的光辉足迹，青年官兵始终听党号令、跟党奋斗，前赴后继、砥砺前行，用青春和热血谱写了强军报国的壮美篇章。董存瑞舍身炸碉堡，邱少云烈火焚身却一动不动，黄继光用血肉之躯堵住敌人枪眼……红色基因和光荣传统在一代代青年官兵中传承赓续，成为融入人民军队血脉之中的宝贵精神财富。

时光荏苒，变化的是一张张青春面孔，不变的是一代代青年官兵铁心向党、矢志奉献的坚定信念。“逐梦海天的强军先锋”张超为挽救战机，壮烈牺牲，在生命的最后时刻，念念不忘的依然是他热爱的舰载机事业；排雷英雄杜富国危险关头冲锋在前，为保护战友失去双手双眼，以热血之躯立起了新时代英雄战士的形象；巍巍喀喇昆仑高原，边防团长祁发宝临危不惧，英勇奋战在边防斗争一线，陈红军、陈祥榕、肖思远、王焯冉，他们为祖国战斗不息，留下“清澈的爱，只为中国”的深情告白……历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现我们的发展目标就有源源不断的强大力量。

建设强大军队是接续奋斗的伟大事业，一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。如今，一批批热血青年把投身军营、报效祖国作为青春选择和价值追求。从坚守边疆到献身国防，从反恐维稳到抗疫救灾，从远洋护航到国际维和……在各个战位上，新时代青年官兵用忠诚扛起神圣使命，用热血铸就钢铁长城，自觉把人生理想融入国家和民族的事业中，以顽强斗争精神和实际行动捍卫国家主权、安全、发展利益。

青春的赛道上，奋斗是最亮丽的底色。当前，我军正聚焦实现建军一百年奋斗目标，加快建设巩固国防和强大军队，任务艰巨、责任重大、使命光荣。广大青年官兵要与新时代同向同行、共同前进，在火热军事实践中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干，不断砥砺打赢本领、锤炼血性胆魄，努力将自己塑造为有灵魂、有本事、有血性、有品德的新时代革命军人，为强军事业贡献青春、智慧和力量，书写绚丽青春篇章。

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 06 版）

(责编：孙竞、熊旭)