图①：陈际玮在研发中心进行科研工作。

徐艳勋摄（人民视觉）

图②：李抗抗在中国气象局宣讲延安精神。

冯 喆摄（人民视觉）

图③：刘丽丽在北京冬奥会张家口赛区文创商街录制视频。

白少岩摄（人民视觉）

图④：立克拢拢在四川省乐山市马边彝族自治县民主镇办公室工作。

吉胡惹哈摄（人民视觉）

图⑤：徐卓然在中国铁建中土集团巴基斯坦分公司伊斯兰堡办公室与当地员工讨论。

阮志鸿摄（人民视觉）

习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上指出：“一百年来，中国共青团始终与党同心、跟党奋斗，团结带领广大团员青年把忠诚书写在党和人民事业中，把青春播撒在民族复兴的征程上，把光荣镌刻在历史行进的史册里。”

本版邀请几位聆听总书记在庆祝大会上重要讲话的青年代表谈体会、话奋斗，敬请关注。

——编 者

始终把青年凝聚在党的理想信念旗帜之下

李抗抗

当身处庄严雄伟的人民大会堂，现场聆听习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话时，我深感青春逢盛世，奋斗正当时。总书记在重要讲话中对团干部提出了希望和要求，为我们今后更好地做好青年工作、更好地服务支部青年指明了前进方向，提供了根本遵循。

作为团支书，我一直思考如何把党的创新理论的育人效应发挥到最大化。“青年学习汇”是中央和国家机关各级团组织围绕 习近平总书记最新重要讲话精神，每月定期开展的学习交流活动。每一期“青年学习汇”，我们努力从党的创新理论中寻找破解自身难题与工作困境的思路与方法，拨开青年思想的迷雾、坚定青年发展的方向。

一次次急难险重任务是检验青年理论学习成效的“试金石”，更是引领青年把理想付诸实践的“转换器”。“新舟60”国家人工影响天气作业飞机到了试运行阶段，我和团支部各位委员主动要求第一批上飞机开展一线探测与作业，众多团员青年在我们的带领下也不惧风险主动报名。为了让新飞机尽快投入使用、产生实际效益，我们连续7个多月驻扎机场，其间近百次搭乘飞机开展试验、作业，取得了大量宝贵的探测数据，圆满完成了东北地区抗旱、大兴安岭增雨灭火等重大应急抢险工作，理论学习在实际工作中结出累累硕果。

听党话、跟党走始终是共青团坚守的政治生命，党有号召、团有行动始终是一代代共青团员的政治信念。作为一名团干部，我将认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，带领支部团员和身边青年加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，始终把青年凝聚在党的理想信念旗帜之下，团结带领广大团员青年成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。广大青年要始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，立足岗位、增长才干、苦练本领，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态迎接党的二十大胜利召开！

（作者为全国优秀共青团干部、中国气象局人工影响天气中心团支部书记）

甘于做一颗永不生锈的螺丝钉

徐卓然

我是一名驻巴基斯坦的中国铁建员工，是千千万万为“一带一路”建设奉献青春的工作者中的一员。我在异国他乡和同事们一起聆听了习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话，总书记的关怀和信任让我的理想信念更加坚定。

我是一名外语专业的毕业生，利用专业特长加入“一带一路”的伟大建设中，造福中巴两国人民，是我的理想目标。

2017年入职后，我主动申请赴巴基斯坦长期工作。彼时公司正在拉詹普尔县法里德机场修建跑道，项目地处偏远沙漠地带，白天温度达45摄氏度以上。为保证质量、确保履约，项目采取昼夜两班倒的施工安排。白天我联系保障物资供应，沟通解决项目问题；晚上我还要到现场协助施工管理。一次夜班施工时突降大雨，提前准备的防雨棚也被掀翻。我找来防雨布，整个团队用身体在施工的混凝土路面上架起一道屏障，成功守护住了劳动成果。项目完工的那天，当飞机平稳安全地落在跑道上，当地人民纷纷竖起大拇指，我们在“一带一路”的宏伟蓝图上展现了中国速度和中国质量。

2020年，我开始从事经营开发工作。巴基斯坦教育、医疗水平相对落后，民生领域是一片蓝海。我牵头准备标书，筛选优秀合作伙伴，赶赴项目现场实地踏勘，助力公司在伊斯兰堡等地赢得多个医院、大学项目。巴总理、卫生部长曾到现场对我们的建设大加赞誉。项目楼房一天天筑起，我看到了“一带一路”连结硕果，不断滋养着当地人民，缔结更深厚的中巴友谊。

奋斗是青春最亮丽的底色，行动是青年最有效的磨砺。我将牢记总书记嘱托，继续扎根海外一线，吃苦在前、享乐在后，甘于做一颗永不生锈的螺丝钉，用青春和汗水为“一带一路”画卷增光添彩。

（作者为中国铁建中土集团巴基斯坦分公司职员）

争当伟大理想的追梦人

陈际玮

现场聆听习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话，我深受鼓舞。作为一名来自中国航天科工集团的科研工作者，我要认真提升专业水平，提高品格修养，胸怀“国之大者”，担当使命任务，争当伟大理想的追梦人，争做伟大事业的生力军。

2003年，中国第一艘载人飞船“神舟五号”成功发射，航天的种子深深地在我心中扎根。通过努力奋斗，我如愿成为一名航天人，并一直从事飞行器控制系统研制工作。从事控制系统研制，就好比是为大国重器设计“最强大脑”。在我看来，控制系统研制是一项永无止境、不断攀登的漫长历程，我们不仅要满足用户基本指标需求，更重要的是实现技术储备、加快技术迭代，以应对未来10到20年世界科技的发展趋势。

航天科研是一项复杂的系统工程，每次试验成功背后都凝结着无数航天人数年甚至数十年的努力。为了实现每一次飞行器试验的成功，航天人必须始终恪守质量“零缺陷”的理念，绝不放过任何质量隐患。在某次半实物仿真试验中，由于电脑数据处理和真实设备数据截断的精度不一致，导致上百次试验中有一次试验结果存在1毫秒的偏差。这个偏差很小，并不影响最终试验结果，而且之前也没有相关的行业标准指导我们该如何处理。但是出于对任务的负责和作为航天人“严慎细实”的职业操守，我和我的团队坚持不放过任何隐患和风险，在详细对比分析试验数据后，用了3天时间消除了数据偏差，成功从根源上解决问题。

中国航天事业历经数十年的发展，不仅创造出了巨大的物质财富，还创造出了宝贵的精神财富。作为新时代航天青年，我们生逢中华民族发展的最好时期，更应赓续“永久奋斗”的光荣传统。我们要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，在科技攻关岗位奋力攀登，在党和人民最需要的时刻冲得出来、顶得上去，继续努力、接续奋斗，争取跑出当代青年的最好成绩！

（作者为第二十六届“中国青年五四奖章”获奖者，中国航天科工集团航天三江17所总师助理、高级工程师）

用青春的智慧和汗水奋力打拼

立克拢拢

我是一名村党支部书记，也是一名从大山走出来又回到大山的青年。5月10日，我聆听了习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话，倍感振奋、感慨万千。

作为村里为数不多的大学生，2013年毕业后，我与朋友合伙创办了公司，在成都安了家，可我心里始终牵挂着家乡的亲人们。特别是逢年过节回到家乡，看到村里泥泞的公路、破旧的住房，我心里很不是滋味，总觉得应该做点什么。让乡亲们过上好日子这个念头，在我脑海里渐渐生了根。

2015年，我带着所有积蓄返回家乡。结合雪峰村优良的自然条件，我决定发展肉牛养殖。在团委创业政策扶持下，我成功申请返乡创业贷款30万元，牵头成立马边彝诚肉牛养殖专业合作社，建起1300平方米的养牛场。不到一年，实现净利润16万元。养牛的成功，让越来越多的乡亲们开始学习养殖、从事养殖。经过一年多的实践，我获得了乡亲们的信任，当选为雪峰村党支部书记。从那时起，我感觉肩上的责任更重了，让乡亲们过上更好的日子成了我最大的梦想。

“要致富先修路”。雪峰村通往外界的路全是陡坡峭壁，村民到邻镇赶集不是蹚河就是爬山。我牵头成立党员道路攻坚队，逐户动员村民参与投工投劳，半年多的时间，13.6公里通村公路实现全线硬化。2017年，雪峰村顺利脱贫，作为村支书的我，也收获到了在外打拼难以获得的满足感和成就感。

“有责任有担当，青春才会闪光。”总书记对青年的深情寄语和殷切希望在我耳畔久久回荡，也让我信念更加坚定：做一名负得起责任、扛得起使命的青年干部，用青春的智慧和汗水打拼出一个更加美好的中国。

（作者为第二十六届“中国青年五四奖章”获奖者，四川省乐山市马边彝族自治县民主镇雪峰村党支部书记、村委会主任）

践行“请党放心、强国有我”的青春誓言

刘丽丽

作为一名成长在新时代的团员青年，聆听习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话，我深深感受到总书记对青年的殷切期望和爱护关心，也让我感悟到当代中国青年生逢盛世、肩负重任。

4年的大学时光里，我的成绩始终保持前列，也获得了一些荣誉。在大三那年，我光荣地成为第一届燕山大学校史馆宣讲团的副团长，从参与撰写讲解词到推送文章，我感受到了一代代燕大人心系祖国、自强不息的实干热情，也很荣幸通过发挥我的特长，将燕山大学“奋斗基因、工匠精神、卓越品质、家国情怀”的精神品格印在观众的心里。立志讲好新时代青年故事、讲好中国故事，我用青春之语为当代青年发声，为伟大祖国增光。

服务冬奥是值得我铭记一生的美好经历。2022年1月，我终于实现了与冬奥的约定，成为一片“燃烧的雪花”。在张家口赛区驻地，我负责文创商街宣传工作，策划了驻地39所高校志愿者的春节联欢晚会、生日会；在场馆和媒体中心，我负责为记者答疑、更换公告和信息公报柜资料等工作。如何快速、高效、准确地完成任务，是我每天都要面临的挑战。赛前2小时，媒体中心馆内记者最高达到130余人，我与外国记者交流，用真诚、热心、专业的服务感染他们，努力让世界看到中国青年的良好精神风貌。

只有当青春同党和人民事业高度契合时，青春的光谱才会更广阔，青春的能量才能充分迸发。我将牢记习近平总书记的殷切嘱托，践行“请党放心、强国有我”的青春誓言，不负韶华，不负时代，不负人民，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

（作者为全国优秀共青团员、燕山大学外国语学院德语专业学生）

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)