青 宣

5月的中华大地，处处洋溢着朝气蓬勃的青春气息。5月10日，庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会在人民大会堂隆重举行。习近平总书记出席大会并发表重要讲话，全面回顾了100年来共青团坚定不移听党话、跟党走的青春历程，充分肯定了共青团在党的领导下、团结带领一代代团员青年为实现中华民族伟大复兴中国梦所作出的重要贡献，深刻阐明了共青团和青年工作的历史经验，对当代青年寄予殷切期望，指出“实现中国梦是一场历史接力赛，当代青年要在实现民族复兴的赛道上奋勇争先”。

时代各有不同，青春一脉相承。100年来，中国共青团始终与党同心、跟党奋斗，谱写了中华民族伟大复兴进程中激昂的青春乐章。

在新的征程上，如何更好地把青年团结起来、组织起来、动员起来，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗？总书记给共青团提出了4点希望：坚持为党育人，始终成为引领中国青年思想进步的政治学校；自觉担当尽责，始终成为组织中国青年永久奋斗的先锋力量；心系广大青年，始终成为党联系青年最为牢固的桥梁纽带；勇于自我革命，始终成为紧跟党走在时代前列的先进组织。这为共青团的下一步工作指明了方向，各级共青团组织要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，尽快落实到实际行动中，不辜负总书记的殷切希望。

习近平总书记对广大共青团员和团干部提出了新的要求：新时代的广大共青团员，要做理想远大、信念坚定的模范；要做刻苦学习、锐意创新的模范；要做敢于斗争、善于斗争的模范；要做艰苦奋斗、无私奉献的模范；要做崇德向善、严守纪律的模范。团干部要铸牢对党忠诚的政治品格；要自觉践行群众路线、树牢群众观点；要培养担当实干的工作作风；要涵养廉洁自律的道德修为。

习近平总书记关于青年工作的重要思想，深刻回答了新时代培养什么样的青年、怎样培养青年，建设什么样的共青团、怎样建设共青团等方向性、全局性、战略性重大课题，为做好新时代青年工作、为党培养一批又一批社会主义建设者和接班人提供了根本遵循。广大团员青年要认真学习贯彻这一重要思想，用实际行动让青春在祖国和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

新时代中国青年，生逢其时、重任在肩。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移听党话、跟党走，以实现中华民族伟大复兴为己任，不负韶华、不负时代、不负人民，用青春的能动力和创造力激荡起民族复兴的澎湃春潮，用青春的智慧和汗水打拼出一个更加美好的中国！

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)