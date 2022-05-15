本报记者 巨云鹏 王伟健 季觉苏

3月3日至5月9日12时，“上海志愿者网”新增注册志愿者40.3万人，全市各级志愿服务组织在“上海志愿者网”发布1.3万个“疫情防控”志愿服务项目，招募疫情防控志愿者48.4万人。仅5月8日12时至5月9日12时这24小时，上海各区上岗志愿者总计51万人次。

3月初以来，在疫情防控、物资保供、城市运转、方舱医院管理等方面，数十万普通人站出来担当志愿者，共同守护这座人民城市。在职员工、青年学生、退休职工……在大上海保卫战前线，处处闪烁着守“沪”有我、命运与共的凡人微光。

小区有我——

“真诚付出，总有回报”

“听到小区招募党员志愿者，我立即报名。”在普陀区长征镇梅六小区，上海久事北外滩建设发展有限公司员工归俊已经奋战近一个月。

有一次帮居民配药，虽然排队的不多，但每人手上都有厚厚的单子。归俊下午2点出发，拿到药走出医院时，天已经黑了。

家就在居委会办公室旁十几米，但疫情防控最严峻时，归俊在办公室行军床上睡了两周，“怕万一封楼，耽误志愿工作。每天能看到父亲在窗口锻炼，我就放心了。”

00后视频博主“拉宏桑”是个大三学生，用视频记录了自己的故事——组织居民做核酸检测、帮居委会发放抗原检测盒……她成长为居民区里阿姨爷叔们信赖的楼长。

志愿工作并非一帆风顺，有过矛盾、不解、委屈，但更多的是温暖：邻居端来一碗红烧肉；居委会姐姐担心她不会下厨，叫去一同吃饭。“拉宏桑”说：“真诚付出，总有回报。”

一把小椅子，一张小圆桌，一套工具……浦东新区九庐小区，每天早上9：30，老莫准时来到理发角，为居民义务理发。他半蹲着，左手拿着梳子，右手拿着电推剪，专心地推动着……不到20分钟，就帮一位小朋友剪了个清爽的发型。

61岁的老莫是广西南宁人，退休后到上海和妻儿相伴。年轻时学过几天理发，疫情中发现居民为理发难犯愁，他便拾起丢了30多年的手艺。

要理发的居民很多。老莫的儿子在线统筹，把有需求的居民拉群。老莫这边快理好一位时，儿子就在群里“喊”下一位，既方便大家，又避免聚集。

4月20日起，老莫为100多位居民理了发。“能发挥一点余热，高兴！”他很欣慰。

“转岗”有我——

事不过夜，全力以赴

虹口区人民检察院办公室、第三检察部、第六检察部的庄逸润、葛毅恒顶、武斌等3名检察干警第一时间在工作群主动报名，已经在流调岗位奋战一个多月。

“流调需要极强的耐心反复沟通。”葛毅恒顶记得，一开始电话打过去，有人说“打错了”并直接挂断。

“流调是与时间赛跑，必须‘事不过夜’。”庄逸润说，工作分为早班和晚班，晚班有时要忙到夜里一两点。

有时候，武斌被当成“咨询电话”接线生，有的流调对象确诊后打电话来咨询，“他们有各种担心，我也尽可能安慰”。

虹口区检察院25名居住在虹口区的干警，统一下沉至8个街道参加志愿服务；29名干警受区委统一调配至区疾控中心、江湾镇街道、北外滩街道、四川北路街道支援战疫；另有116名虹检党员，在居住地就地“转岗”，响应“党员双报到”号召：向居住地所在社区、党群联络点报到，协助社区战疫。

受疫情影响，有200余名卡车司机一度滞留闵行区吴泾镇塘湾地区。闵行公安分局民警在走访时得知，其中20辆左右的保供车队有相关通行证明，领队周师傅说：“如果有需要，车队一定全力以赴。”

4月初，吴泾镇政府急需运输一批防疫物资，一时找不到运输车辆。闵行公安分局塘湾派出所赶紧联系周师傅，帮助运送了两车抗原试剂和防护服，总计600余箱。几位货车司机组成战疫志愿运输车队，随叫随到，累计出车提供志愿服务30余辆次。

方舱有我——

“力所能及，义不容辞”

4月5日开舱的临港方舱医院设计床位1.36万张，由江苏、浙江援沪医疗队和复旦大学附属华山医院医护管理团队协作共管。该方舱B2—3区活跃着一支“黄马甲”队伍。

“进舱时看到可以报名志愿者，我立刻报名。”志愿者高登燕说，她帮着医护人员分发三餐，跟舱友聊天、谈心，还会组织无症状感染者跳舞、健身。

负责该区域的是江苏援沪医疗队方舱队南京医科大学第二附属医院分队，“护士每4小时换班，每个班次一位护士要管30多名感染者。为了更好服务，我们充分调动志愿者力量。”该医院护士长杨昕说，有病友不舒服或心理不适，志愿者会立刻联系值班护士，及时采取措施。

“方舱空间大，人员流动性大，民警和医护力量有限，但志愿者力量是无限的。”驻守临港方舱医院的上海边防和港航公安分局民警诸佳君说，警、医、患三方共组志愿者工作微信群，引导志愿者骨干出舱前做好“接力”，让志愿工作可持续。该分局专为临港方舱医院志愿者准备黄马甲，目前已发放600余件。

在普陀区连亮路方舱医院，区建管委规建科副科长朱啸吟4月16日就满足了出舱条件，但他一直坚守到4月底，随着疫情向好才离开。在舱20多天，他负责统筹舱内志愿者管理、帮助办理医学隔离观察各类手续，有时医护人员忙着做核酸，他就到护士台和其他志愿者一起，组织隔离观察对象的出舱工作。

有位86岁的奶奶不能吃油腻，方舱医院准备了白馒头和鸡蛋，朱啸吟便帮忙用微波炉炖蛋，“老人、孩子需要特别关注，我们配合医护，力所能及，义不容辞。”

《 人民日报 》（ 2022年05月15日 02 版）

(责编：孙竞、熊旭)