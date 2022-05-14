人民网北京5月14日电 （记者何淼）近日，教育部语言文字信息管理司（以下简称语信司）党支部、首都师范大学国际文化学院教师第一党支部以线上形式举行“迎接二十大，推进语言文字国际交流”联学联建系列主题党日活动。教育部语信司党支部书记、司长田立新，党支部副书记、副司长刘宏，首都师范大学党委书记孟繁华，副校长雷兴山出席活动。

据了解，本次活动是教育部语信司“迎接二十大，语言文字这十年”系列活动之一。

田立新在活动中介绍了党的十八大以来我国语言文字事业取得的历史性成就，语言文字国际交流合作工作的创新举措和显着成效，同时对专家学者积极参与语言文字国际交流合作提出了几点希望和要求。

孟繁华表示，学校近年来以高质量党建引领高质量育人育才、以高水平学科建设支撑高水平教师教育、以高标准学校效能服务高标准首都发展取得了新发展成就。尤其是学校在语言文字和语言文字国际交流方面开展的一系列重要工作取得了不错的成绩。今后，学校将与教育部语信司深入开展全方位交流合作，共同为语言文字国际交流高质量发展作出更大贡献。

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