人民网北京4月7日电 （李依环、孙竞）记者从天津大学获悉，中国科学院院士，著名化工专家，天津大学教授余国琮因病医治无效，于2022年4月6日12时在天津逝世，享年100岁。

余国琮院士。天津大学供图

余国琮院士出生于广东省广州市，1943年毕业于西南联合大学化工系。1945年起先后在美国密歇根大学、匹兹堡大学攻读硕士、博士学位，毕业后在匹兹堡大学任教。1950年入选美国科学家名录。同年夏，他冲破重重阻力，毅然返回祖国，是首批留美归来学者之一。1952年起在天津大学化工系工作，1953年加入中国民主促进会。1991年当选为中国科学院院士。

余国琮院士是我国精馏分离学科创始人、现代工业精馏技术的先行者、化工分离工程科学的开拓者，长期从事化工分离科学与工程研究，在精馏技术基础研究、成果转化和产业化领域做了系统性、开创性工作。他提出了较完整的不稳态蒸馏理论和浓缩重水的“两塔法”，解决了重水分离的关键问题，为新中国核技术起步和“两弹一星”突破作出了重要贡献。

他面向我国经济建设重大需求，开展大型工业精馏塔新技术研究，奠定了现代精馏技术的理论基础，形成了“具有新型塔内件的高效填料塔技术”，完全打破了国外技术的垄断，有力促进了我国石化工业跨越式发展。他致力于化工基础理论研究，提出汽液平衡组成与温度关系理论的“余-库”方程，开创了计算传质学新研究领域，引领了化工分离学科领域发展。

余国琮院士。天津大学供图

余国琮院士也是一名杰出的教育家，是我国首批博士生导师，先后培养了博士生、硕士生近百人，为我国化工领域输送了大批专业人才。曾获得全国科学大会奖、国家科技进步奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、国家级教学成果一等奖等奖项，并荣获全国五一劳动奖章和全国优秀科研工作者、天津市特等劳动模范等荣誉称号。

85岁还坚持给本科生上“化学工程学科的发展与创新”课、90岁仍然在指导博士研究生、97岁还在伏案工作撰写理论书籍……多年来，余国琮院士始终扎根三尺讲台，坚守在教育科研一线。“要有报效国家的远大志向”“要踏踏实实做好自己每一天的工作”是他对青年人的希望。

作为科研工作者，“争一口气”是余国琮院士始终秉持的人生信念。他常说，“我不仅仅要自己争一口气，更要把‘争一口气’的精神传承下去，让更多的年轻人面对发达国家控制高新技术进口中国的现象，继续为中国‘争一口气’！”

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