人民网北京4月7日电 （记者孙竞）近日，第四届强邮论坛暨邮政快递业数字化转型与高质量发展峰会在北京邮电大学举行。北京邮电大学校长徐坤表示，推动行业转型升级，实现高质量发展，关键在人才。要将数字人才作为加速行业发展的关键支撑力，以产教融合新成果推动立德树人新局面。

徐坤认为，加快邮政数字化转型，要将数字技术作为实现行业变革的关键驱动力，以信息科技新技术推动传统产业新升级；要将数字动能作为丰富行业业态的关键推动力，以深挖数据新价值推动经济社会新发展；就是要将数字治理作为赋能行业管理的关键激活力，以基于数据开放共享的多元协同治理新体系推动服务水平新提升。

徐坤表示，面向未来，北京邮电大学将以更加主动的姿态，投身邮政快递业产业数字化、数字产业化事业进程之中，以更丰富的学术成果、更紧密的沟通协作，为政产学研一体化发展提供新的方案，为“思教科教产教创教”融合发展作出新的贡献。

据介绍，论坛同时举办了圆桌会议，来自邮电类院校的专业负责人代表围绕“学生培养发展及就业状况研讨”和“邮政快递学科专业建设与人才培养”等主题，共同探讨了数字化背景下人才培养创新的方向和思路。

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