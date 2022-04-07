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江苏南京推出水情教育线上课堂

2022年04月07日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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原标题：南京推出水情教育线上课堂

近日，江苏南京上线“秦淮水博苑”云平台，50所中小学的9万余名学生共同参与，开启交互性、参与性、趣味性的水情教育课堂。

据介绍，“秦淮水博苑”毗邻南京夫子庙秦淮风光带，总面积达1.2万平方米，拥有秦淮河水利枢纽、水利工程展馆、水文化主题景观等丰富的水情教育资源。为适应疫情防控新形势，发挥数字化水情教育功能，“秦淮水博苑”开发了云平台，把线下水情教育资源搬到线上。云平台设有多个板块——水韵秦淮VR全景线上展厅让公众“宅家云游”，感受“秦淮守护神”工程魅力；水利工程3D实景漫游互动体验设施、水科技多媒体演示系统模拟水利工程调度实景，展示水政策、水法规、水常识、水科技和水文化等水情知识。

据了解，秦淮河水利工程管理处近年来通过打造“水韵秦淮”VR网上展厅，面向全国中小学生开启“大美秦淮云课堂”、“云”寻访研学路线等多种水情教育形式，满足不同受众群体对权威水情知识的需求，让青少年了解最新的水科技和水文化，推动节水型社会建设。（周瑾）

(责编：李依环、熊旭)

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