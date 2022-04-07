毕梦琪

毕梦琪在谢菲尔德大学图书馆查资料。

记得我刚到英国谢菲尔德大学的那天晚上，雾气蒙蒙，下着小雨。那时，正值全球新冠肺炎疫情暴发，外头冷冷清清，大部分商店和餐馆关着门，超市里弥漫着消毒水的味道。当时最真切的感受是，不知前方等待我的是什么样的生活。

新学期开始后，受疫情影响，我大部分时间待在宿舍上网课，看录播的教学视频，阅读电子文献，在各个在线课堂和会议中切换屏幕，小组讨论也是在线进行。我的专业是数字媒体与社会，因为疫情，大部分线下调研的研究课被换成社会学课程。刚开始学习时，充满大量理论的社会学课程让我焦头烂额，加上对环境不适应，孤独感袭来，情绪曾一度跌入低谷。

那段时间，我收到了来自导师的邮件，记得信里写道：“梦琪同学，你是一个爱笑和努力的女孩，希望你能一直坚持下去，期待在疫情消散的春日与你见面。”父母和朋友也关心着我，在缺少交流和互动的网课期间，这些温暖的关怀驱散了我的负面情绪。

我努力跟上大家的学习进度，也在课下拍摄留学生活日志，记录美好瞬间。我逐渐适应了当地变化多端的天气，有时候会待在晚霞映照的图书馆学习，有时候会拖着推车到超市采购，囤够每周的食物。我渐渐喜欢上了研究菜谱，浏览做菜视频也成了生活常态，从做饭小白开始进阶。有时我会趁着拿快递，和宿舍接待处的爱尔兰爷爷聊聊中国文化，他有个中文名——李明，我觉得很有趣。

周末时，我会到周边的小公园里四处转转，湖边找吃食的水鸭、惬意休闲的老人、身上洒满落日余晖的游客，一幅幅画面定格在我的脑海中。

去年暑假，我一路奔波回到国内。父母说我变了很多，不仅胆子变大了，还能沉下心来完成自己想做的事。是啊，总要到外面闯闯，才能战胜自己的胆怯。

现在，我又回到了英国。新的学年开始，校门口的早餐车前人来人往，一切都充满活力。

回头看最初的留学经历，我担心过会不会孤独、会不会有困难，但在细水长流的每一天里，我都在不断成长、磨练心志。

（寄自英国）

(责编：李依环、熊旭)