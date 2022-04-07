记者 周姝芸

留学申请想要收获录取信，一封优质的申请文书必不可少。文书中，申请学生通过展现教育背景、项目经历、未来规划等内容，吸引招生官的注意，得到学校认可。如何确定申请文书的写作思路？语言表达有何技巧？什么样的文书是学校想看的？几名独立撰写文书并获得录取的中国学子分享了他们的经验。

文书写作结构怎么定

“确定申请方向后，我就去计划申请学校的官网上查找课程信息。”田湘湘是英国利兹大学社会学系大三学生，不久前她凭借自己撰写的申请文书，拿到了英国爱丁堡大学的录取信。“根据学校官网上课程项目的简介、希望招收的学生类型、未来职业方向等内容，我再结合个人规划，就有了明确的写作思路，不会跑偏。”

“文书写作前有针对性地查询项目信息很重要”是中国留学生的共识。“申请前，我先在学校官网上了解需要提交的申请文书类型。”王楚尧是俄罗斯人民友谊大学文学专业的博士一年级学生，“其中有一条是要求申请者提交一份动机信。于是，我特意关注了俄罗斯信函体的具体格式，然后将申请文书的结构划分为个人介绍、突出优势、对未来学业的规划等。”

学业规划是王楚尧认为申博文书中最重要的部分。“在文书中表达自己对专业的看法、未来研究方向的期望，向导师展示申请诚意，更容易得到认可。我在动机信中具体写了研究意向领域、论文构想、在读期间的学业计划等。”

陈柏安就读于波士顿大学金融和商业分析专业，在申请时，他独立撰写了申请文书。“不同学校、专业对申请文书的要求是有差异的。以职业培养为导向的课程，大多要求申请者阐述职业规划。比如我申请的商科项目，通常要求文书中有过往经历介绍、申请这个项目的原因、职业设想等。”

表达如何做到清晰准确

一份优质的申请文书离不开流畅的语言表达，中国留学生用外语写作，如何让文书语言通顺准确？

“用外语写文书，留学生们担忧的一个问题是词不达意。”王楚尧的文书用俄语完成，对此她分享了自己的心得，“使用合适的书面语很重要，学子们可以积累一些常用语等，整体要简洁明了，以方便阅读。”

此外，语法是否正确是高质量申请文书的基本要求。“像俄语写作，最应该注意的就是时态、动词体的正确使用，完成后一定要再三检查语法。”王楚尧说。

“写作是一个熟能生巧的过程，我觉得充足的阅读量很重要。因为阅读时不仅可以提升词汇量，也可以学到好的句型表达。”田湘湘说，“对英文写作不擅长的同学，可以在完成初稿后利用学校资源，找老师帮忙校阅，这样至少能保证语法正确，修改不准确的用词。”

“中国留学生可以使用一些写作网站对文书进行修改、润色。”苏楠是英国利兹大学国际市场营销专业的研究生，在前期申请时，她独立完成了文书写作。“留学生在写论文时会使用一些在线修改服务，同样可以用于校正申请文书。如果身边有同学、前辈的写作能力很强，也可以请他们帮忙看看。”

此外，苏楠提醒说，在叙述对专业的看法时，尽可能用更学术、严谨的语言，同时结合学校官网关于该专业的课程设置，写清楚学术动机。

申请内容突出个性化

在申请文书中，既需要申请者概括过往学术经历，也要陈述个人规划。在成千上万的申请者中，如何让自己的文书内容有竞争力，从而收获意向学校的录取？

“我觉得在叙述个人经历时，很重要的是不要千篇一律。”苏楠对此有一些体会，“要尽可能地挖掘自身独特的地方，比如有些留学中介写的文书，叙事模式是从小就想做什么、对某领域有兴趣，但并没有解释出这个兴趣的来源是什么，这会让申请缺乏说服力。除此之外，每个学校具体的课程设置是不同的，文书内容需要体现出你对该专业独特的理解。”

田湘湘对此有相同看法，“据我了解，周围有些收到申请学校拒信的同学，申请文书内容明显同质化。招生官会认为这个项目并非你的首选，或者你的经历和项目的匹配度不高，从而不予录取。”

“我申请的项目对文书有这样一个要求，写出自己最想做的工作。如果不能实现，第二选择是什么？”陈柏安回忆说，“我写的是创业，是真心想做这件事情。在写第二选择时，我很坦白地说，没有第二个选择，因为我相信创业目标一定会实现，如果没有达成，我会接着尝试下去直到做成为止，因为这就是我最想做的一件事情。”

让陈柏安感到欣慰的是，真实表达自己的想法得到了申请学校的认可，并收到了录取信。在他看来，写申请文书是一个自我剖析的过程，好文书的基础是有清晰的自我认知和对个人规划的思考，明确自己想做什么、适合做什么，然后将其写在文书里，而不是随大流。

(责编：李依环、熊旭)