记者 赵晓霞

日前，教育部留学服务中心发布《关于新冠肺炎疫情期间留学人员学历学位认证工作的补充说明（二）》（以下简称《说明》）特别提示：疫情期间一些海外院校就同一课程同时开设面授（含因疫情影响调整为在线授课的情况）和远程等授课模式，在此特别提醒留学人员，根据《教育部留学服务中心国（境）外学历学位认证评估办法》，跨境远程国（境）外学历学位证书和高等教育文凭暂不在教育部留学服务中心认证范围内，请广大留学人员在选择课程模式时注意区分。

短短一则《说明》，引发了不少中国留学生的关注。随后，教育部留学服务中心针对留学生关注的热点问题，作出了权威解答。

关于为什么要发布该《说明》，教育部留学服务中心表示，自疫情以来，对于被境外院校以面授学习方式录取的学生，由于受疫情影响，被迫选择通过在线方式修读部分或者全部课程，在满足境外院校规定的学位授予条件后，其所获得的学位可以获得正常认证。但是，部分境外院校和中介机构以营利为目的，乘机专门开设远程课程、降低录取标准、扩大招生规模，进行“包入学、包毕业、包认证”等不实宣传，损害留学人员利益。为了更好地维护广大留学人员权益，保证留学教育质量，对于以此种方式获得的文凭证书，按照《教育部留学服务中心国（境）外学历学位认证评估办法》，仍不在教育部留学服务中心认证范围内。为此，教育部留学服务中心发布《说明》，再次提醒学生和家长保持高度警惕，谨防上当受骗、利益受损。

就学生关注的“疫情期间在线学习获得的证书能否认证？”教育部留学服务中心回应表示，对于本应以面授方式学习的学生，因受疫情影响在院校允许的情况下在线学习部分或全部课程，所获国（境）外文凭证书在认证时不受影响。

而就“跨境远程国（境）外学历学位证书能否认证”，教育部留学服务中心解答表示，自该中心开展国（境）外学历学位认证以来，通过函授、远程教育及网络教育等非面授学习方式获得的国（境）外学历学位证书或高等教育文凭不在中心认证范围内。“《关于新冠肺炎疫情期间留学人员学历学位认证工作的补充说明（二）》中的‘跨境远程国（境）外学历学位证书和高等教育文凭暂不在我中心认证范围内’，是指境外院校所开设的课程性质本来就是远程教育，而不是指境外院校因受疫情影响，将面授课程调整为线上课程的情形。”

(责编：李依环、熊旭)