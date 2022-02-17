原标题：多省份启动公务员招录 继续向基层、应届生倾斜

原标题：多省份启动公务员招录 河南将从两类人中选拔法官

近期，广西、吉林、福建、河南、辽宁等省份启动了2022年度公务员招录。观察各地发布的招录公告可以看出，本轮招录规模有升有降，招录政策继续向基层、应届生倾斜，多地延续分级分类政策，招考更有针对性。

招录规模有升有降

14日，福建省2022年度考试录用公务员开始网上报名工作，2022年福建计划录用4057名公务员(含参公人员)，笔试时间为3月26日、27日。

近日启动公务员招录报名的还有广西、吉林、河南等地。据以上各省近日发布的招录公告，广西全区14个设区的市和20个自治区直属机关共计划招录公务员4368人，吉林计划招录5367人，而河南2022年计划录用公务员及参照公务员法管理的机关(单位)工作人员7993人，笔试时间均为3月26日、27日。

在此之前，江苏、上海、北京、广东、山东、浙江等省份已展开笔试或面试工作。从各地发布的招录公告来看，2022年度各地公务员招录规模有升有降。

如北京2022年计划招录4266人，相比2021年增加了713人。山东计划招录7522人，相比2021的6219人扩招20%。

而江苏、上海等地的招录人数则有所下降。如，2022年度江苏省计划招录公务员8159人，相较2021年度的9536人缩减14%。而上海2022年度计划招录公务员2689人，相较2021年度缩招207人。

招录政策继续向基层、应届生倾斜

本次招考中，各地基层部门的招录人数均占比较高，招考政策也进一步放宽了对于报考基层人员的条件限制。

以吉林为例，本次招考90%以上的职位普通高校应届毕业生可以报考，安排2923个计划专门招录普通高校应届毕业生，安排1088个计划专门补充乡镇机关公务员，充实加强乡镇机关工作力量。

再如，浙江2022年度公务员招录首次推出31名招录计划，探索定向山区26县事业编制人员招录当地乡镇公务员，着力解决偏远地区基层机关招人难、留人难问题。

河南今年的招录中，有2163个计划补充到基层乡镇，对脱贫县的乡镇采取适当降低学历要求、不限制专业条件、调整报考年龄、面向当地户籍等措施降低进入门槛。

在针对应届毕业生的政策上，河南的招录中，98%的职位不要求基层工作经历，取消各种不合理限制条件，为高校应届毕业生提供更多报考机会，助力推动就业。

“对于考生来说，公考选拔透明、公平，同时也较为科学，国家也能通过这种方式吸纳更多年轻一代充实公务员队伍，提升公务员队伍整体素质。”华图教育研究院专家刘有珍表示。

专家表示，公务员招录重视基层和应届生是近年来的显著趋势，一方面是帮助应届生拓宽就业渠道，提供更多的就业选择，另一方面也是鼓励年轻人才到基层去，提升基层公务员队伍素质，让公务员梯队更加完善。

延续分级分类政策 招考更有针对性

2022年的公务员省考招考也根据公务员分类管理和专业化建设的需要，按照人岗相适、人事相宜的要求，深入推进分类分级考试。

以吉林为例，公共科目笔试试卷将分为三类(级)，对省市级机关综合管理类职位突出测评理论思维、综合分析等方面能力，对县乡级机关综合管理类职位突出测评贯彻执行、基层工作等方面能力，对行政执法类职位突出测评依法办事、公共服务等方面能力。

面试内容和形式将紧扣各层级招录机关和招考职位的工作内容、性质、特点。有5个部门开展相关专业能力测试，加强专业能力测评。

广西也使用A、B、C三类考卷，其中，机构层级为自治区级、市级的综合管理类职位(以下简称“A类职位”)使用A卷；机构层级为县级、乡镇级的综合管理类职位(以下简称“B类职位”)使用B卷；行政执法类职位(以下简称“C类职位”)使用C卷。报考公安机关执法勤务类职位及特殊招录职位的人员除参加公共科目笔试外，还需参加专业科目测试。

值得一提的是，今年，河南首次从律师、法学专家中选拔法官。据河南省发布的公务员招录公告，为进一步拓宽法官选任渠道，2022年河南首次开展从律师和法学专家中公开选拔法官试点工作，共计划录用10人。

职位均要求普通高等院校大学本科以上、学士以上学历、学位，年龄放宽至40周岁，并具备“律师取得执业证书并实际执业不少于8年；高等院校和科研机构从事法学教学或科研的专家学者，应具有讲师及以上职称，并从事法学教学或科研8年以上”工作经历。此项招录与公务员招录工作一并开展。(任靖)

(责编：温璐、薄晨棣)