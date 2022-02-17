原标题：开心！妈妈陪我写作业

【今年寒假孩子们这样过14】

“妈妈快起床，陪我写作业啦！”天刚蒙蒙亮，9岁的朱芷萱就一骨碌从床上爬起来，穿好衣服，刷牙、洗脸，收拾停当后，便蹦跳着推开妈妈房门，高声催促。

春节假期，本打算在家里多睡几天懒觉，没承想女儿变身成“闹钟”，天天一早就“响”个不停！不过，母女俩都很开心——芷萱觉得今年的寒假生活特别有意思，又有妈妈整日陪着，那叫一个“爽歪歪”！在妈妈眼里，一向执拗、独立的女儿难得和自己这么亲昵，可真是个“乖宝宝”！

这个变化咋来的？妈妈、女儿异口同声：“今年的寒假作业留得好。”

朱芷萱是天津市和平区新华南路小学三年级学生。她的班主任徐艳向记者细细介绍今年的寒假作业：“和家长一起做家务”“让我的寒假‘绿’起来”“红歌百首学唱”“我为英烈画幅像”“我将废物变成宝”……“今年寒假，我们倡导家长和孩子一起做作业，让孩子在浓郁的家庭氛围里快乐学习。”

做这样的作业，芷萱特别有劲头。不但做，还一桩一件地记在专门准备的“小小记事本”上——

“1月14日做家务，我帮妈妈洗被子。”那天中午，她哼哧哼哧抱着自己的被子，放到水池里浸泡片刻，打上肥皂，两只小手用力揉搓。不一会儿，小脸通红，汗珠也冒出来了。她仰脸让妈妈擦一下，笑了，有点得意。

“莳养一株植物，观察了解它的生长特点和习性。”芷萱选栽了一株杜鹃花，每天都要拿着小喷壶，时不时地喷上几下。有一次，同学打来电话，她一边浇花，一边郑重其事地给同学科普：“冬天屋里暖气热，容易干燥，要经常给花加点湿气。这花，喜水……”

快过年时，芷萱又给自己增加了作业量——写几副春联。铺开纸，研好墨，提笔犯了愁。写点啥呢？看到女儿眉头紧蹙，妈妈在一旁出主意：“你可以上网查啊！”平时玩游戏用的平板电脑，这回成了学习机。

在妈妈的参谋下，芷萱最终选定了这样两副对子——“贤人处事能三省，君子立身有九思”“作本色人说根心话，行无愧事读有用书”。“妈妈告诉我，对联里蕴含着深刻的做人道理。我不但要写下来，而且要记牢！”芷萱认认真真地说。

“妈妈，我画红军战士咋样？要不然画袁隆平爷爷？咱天津这么多抗疫志愿者，他们也是英雄吧？”“妈妈，用这些竹片做个风筝多好！春天来了，咱们就可以一家人去公园放风筝喽！”芷萱的小嘴叭叭地说个不停。

女儿很起劲，妈妈很开心！（记者 陈建强 刘茜）

(责编：温璐、薄晨棣)