人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

开心！妈妈陪我写作业

2022年02月17日08:44 | 来源：光明日报
小字号

原标题：开心！妈妈陪我写作业

　　 【今年寒假孩子们这样过14】

　　 “妈妈快起床，陪我写作业啦！”天刚蒙蒙亮，9岁的朱芷萱就一骨碌从床上爬起来，穿好衣服，刷牙、洗脸，收拾停当后，便蹦跳着推开妈妈房门，高声催促。

　　 春节假期，本打算在家里多睡几天懒觉，没承想女儿变身成“闹钟”，天天一早就“响”个不停！不过，母女俩都很开心——芷萱觉得今年的寒假生活特别有意思，又有妈妈整日陪着，那叫一个“爽歪歪”！在妈妈眼里，一向执拗、独立的女儿难得和自己这么亲昵，可真是个“乖宝宝”！

　　 这个变化咋来的？妈妈、女儿异口同声：“今年的寒假作业留得好。”

　　 朱芷萱是天津市和平区新华南路小学三年级学生。她的班主任徐艳向记者细细介绍今年的寒假作业：“和家长一起做家务”“让我的寒假‘绿’起来”“红歌百首学唱”“我为英烈画幅像”“我将废物变成宝”……“今年寒假，我们倡导家长和孩子一起做作业，让孩子在浓郁的家庭氛围里快乐学习。”

　　 做这样的作业，芷萱特别有劲头。不但做，还一桩一件地记在专门准备的“小小记事本”上——

　　 “1月14日做家务，我帮妈妈洗被子。”那天中午，她哼哧哼哧抱着自己的被子，放到水池里浸泡片刻，打上肥皂，两只小手用力揉搓。不一会儿，小脸通红，汗珠也冒出来了。她仰脸让妈妈擦一下，笑了，有点得意。

　　 “莳养一株植物，观察了解它的生长特点和习性。”芷萱选栽了一株杜鹃花，每天都要拿着小喷壶，时不时地喷上几下。有一次，同学打来电话，她一边浇花，一边郑重其事地给同学科普：“冬天屋里暖气热，容易干燥，要经常给花加点湿气。这花，喜水……”

　　 快过年时，芷萱又给自己增加了作业量——写几副春联。铺开纸，研好墨，提笔犯了愁。写点啥呢？看到女儿眉头紧蹙，妈妈在一旁出主意：“你可以上网查啊！”平时玩游戏用的平板电脑，这回成了学习机。

　　 在妈妈的参谋下，芷萱最终选定了这样两副对子——“贤人处事能三省，君子立身有九思”“作本色人说根心话，行无愧事读有用书”。“妈妈告诉我，对联里蕴含着深刻的做人道理。我不但要写下来，而且要记牢！”芷萱认认真真地说。

　　 “妈妈，我画红军战士咋样？要不然画袁隆平爷爷？咱天津这么多抗疫志愿者，他们也是英雄吧？”“妈妈，用这些竹片做个风筝多好！春天来了，咱们就可以一家人去公园放风筝喽！”芷萱的小嘴叭叭地说个不停。

　　 女儿很起劲，妈妈很开心！（记者 陈建强 刘茜）

(责编：温璐、薄晨棣)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部