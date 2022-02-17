原标题：娃的腰杆直不直，用这些方法自查一下

自古就有“松柏之姿”的说法，用来形容一个人身形挺拔，笔直的站姿会让一个人显得精神抖擞。然而，近日国家儿童青少年脊柱侧弯防控工作组组长、北京大学人民医院脊柱外科主任刘海鹰在接受媒体采访时表示，据估计，我国中小学生脊柱侧弯发生率为1%—3%，侧弯人数已经超过500万，并以每年30万左右的速度递增。

对此，天津市人民医院脊柱外科主任朱如森表示，青少年时期是脊柱侧弯的高发时段，目前青少年脊柱侧弯已经成为危害我国青少年及儿童健康的常见病，开展青少年脊柱侧弯知识科普，提升公众对脊柱侧弯的认知，引导公众更好地预防和治疗脊柱侧弯，对于保证青少年健康生长、发育意义重大。

继肥胖、近视后的又一“杀手” 我国青少年脊柱侧弯发生率达20%

科学研究显示，脊柱侧弯已成为继肥胖、近视后，危害我国儿童及青少年健康的第三大“杀手”。中国青少年脊柱侧弯的发生率高达20%，男女总体的比例大概为1∶7。

“脊柱位于背部正中，上端接颅骨，下端达尾骨尖，是人体的中轴骨骼，有负重、减震等功能。”朱如森介绍，“脊柱侧弯是一种脊柱的三维畸形，包括冠状位、矢状位和轴位上的序列异常。通俗来说，就是脊柱偏离正常中线产生的畸形，同时还伴随着脊柱的旋转，就像拧麻花一样。”

一般来说，主要有3种常见的脊柱侧弯，分别为先天性脊柱侧弯、后天性脊柱侧弯以及特发性脊柱侧弯。目前已知的先天性脊柱侧弯主要由先天性脊椎发育不全或家族遗传导致。

后天性脊柱侧弯则主要包括：由某种不正确的姿势引起的姿态性脊柱侧弯；由脊髓灰质炎、神经纤维瘤病、脊髓空洞症、大脑性瘫痪等病症导致肌肉张力不平衡所导致的神经病理性脊柱侧弯；由维生素D缺乏导致的营养不良性脊柱侧弯；由于各种原因导致两腿不等长引起的功能性脊柱侧弯，以及由骨折脱位或脊柱结核引起的侧弯。

病因不明的脊柱侧弯被称为特发性脊柱侧弯，它是在骨骼发育成熟前最常见的脊柱畸形，随着儿童生长发育而产生，发生时间多出现在生长高峰期。

“在青少年群体中最多见的是特发性脊柱侧弯，占全部脊柱侧弯的80%。”朱如森介绍，目前研究表明特发性脊柱侧弯可能与遗传因素、激素水平、结缔组织发育异常等因素有关。

他表示，特发性脊柱侧弯严重威胁青少年身心健康。如果不积极治疗或治疗不当，不仅影响患儿的体型和外观，而且可能造成心肺功能异常，使脊柱过早退变，进而导致胸部疼痛、躯干不平衡。脊柱侧弯严重的患儿，会出现心肺功能衰竭，甚至死亡。

别迷信“矫正神器” 不同侧弯程度要选择相应治疗方案

尽管特发性脊柱侧弯发病原因尚不明确，但青少年及儿童缺乏锻炼、频繁使用电子产品、长期不良坐姿都会加速脊柱侧弯的发展。

“脊柱分颈、胸、腰、骶及尾五段，正常的脊柱呈S形。”朱如森介绍，脊柱每一部分的作用以及承受的力并不一样，脊柱上部较长、灵活性强，好似支架，悬挂着胸壁和腹壁；脊柱下部较短、灵活性差，身体的重量和所承受的震荡即由此传达至下肢。

人坐下时脊柱椎体承受的压力，是站立时的2倍、躺下时的4倍。若坐姿不好的话，腰骶部脊柱椎体承受的压力将是躺下时的8倍。当人弯腰拎重物时，脊柱椎体承受的压力甚至是躺下时的10倍以上。

青少年脊柱处于成型期，尚未发育完全。因此，某些不良的行为习惯，非常容易让脊柱“受伤”。

“不明原因的特发性脊柱侧弯常出现在胸椎和腰椎，好发于10到16岁的儿童及青少年，尤其到了青春发育期，病情会发展得十分迅速。”朱如森强调，一旦侧弯角度超过40度，就要接受风险大、费用高、治疗过程复杂的大型手术治疗。因此，脊柱侧弯的早期发现、早期治疗尤为重要。

朱如森提醒，一方面不能错过最佳矫治期，另一方面家长应带孩子前往正规医疗机构就诊，而不要轻信所谓的“矫正神器”。医院对于青少年脊柱侧弯的治疗，会依据脊柱侧凸畸形程度和病情发展变化，综合考虑选择治疗方案，总的治疗原则为持续观察、使用支具和进行手术。

“脊柱10到20度侧弯的患儿最为常见，这部分患儿约占患儿总数的90%。”朱如森介绍，对于侧弯角度5度到20度的患儿，医生会根据患儿的年龄、侧弯程度及进展情况，一般建议患儿通过矫正体操和姿势训练进行矫正，不同类型的脊柱侧弯其矫正体操也不相同。

侧弯角度大于20度、小于40度的患者占9.3%，这部分患者需要进行支具治疗，其原理主要是通过支具内的衬垫在脊柱侧弯的突出部位施加外力，将脊柱推向正常的位置。“由于青少年处于生长发育高峰期，所以要找准支具的位置并及时更换支具。”朱如森强调。

脊柱侧弯角度大于40度，不仅影响患者外观及正常的生活，而且侧弯持续加重还会损害患者的呼吸功能，导致通气功能障碍和气体交换功能障碍。这部分患者少于2%，其大部分必须通过手术治疗才能重建或保持脊柱的平衡。

早期病症不明显 这些简单方法教你识别脊柱侧弯

青少年脊柱侧弯起病隐匿，特别是轻度的脊柱侧弯患儿通常没有明显的不适，从外观上也看不出明显的躯体畸形。

而且，很多青少年喜欢穿一些比较宽松的衣服、习惯性地低头驼背，这也会遮挡住其身体特征，无法看到脊柱的正常情况。

“临床上，绝大部分青少年都是在家中洗澡时或者在穿衣服比较少的情况下被父母观察到脊柱侧弯现象，也有的是在游泳时被同学或老师发现的。”朱如森强调，在青少年时期，父母应高度关注孩子的生长发育，特别是处于青春期的孩子。

当父母或老师看到以下症状时，一定要尽快带孩子前往医院检查，以尽早确定其是否患有脊柱侧弯。

若看到孩子有以下这些情况：如两侧肩膀高度不一致；女生在发育时出现双乳发育不对称；后背一侧有隆起现象；腰部两侧有一侧有皱褶；左边一侧髋部比右边一侧要高得多时，可以先对其进行简单的检查，比如摸一摸脊柱的棘突，看看是不是在一条直线上；或者让其立正站好后向前弯腰，注意观察后背是否对称。

通过简单的检查，如果发现异常，比如脊柱棘突不在一条直线上、后背不对称等，这时应该尽快带孩子去医院做进一步检查。

此外，该如何预防青少年脊柱侧弯呢？

对于青少年，首先要坚持科学的身体锻炼，尽量多参加诸如单双杠、跳箱、平衡木等活动项目，增强脊柱两侧、前后肌群力量；学习时应保持正确的读写姿势，选择高度合适的桌椅，桌椅的高度要依据青少年身高变化及时做出相应调整。

此外，有研究表明，背包过重、背包方式错误也可能造成青少年背部损伤和肌肉疲劳。“青少年背包过重将引起脊椎后弯、侧弯、前倾或扭曲。肌肉可能因极度紧张而疲劳，脖子、肩膀和背部容易受到伤害。”朱如森建议，把背包重量控制在背包者体重的10%以下，尽量采取双肩背的背包方式，拉紧背包带时应始终把背包位置保持在后背肌肉最强壮的中部。

与此同时，青少年处在生长发育的高峰期，相关研究表明，是否母乳喂养、是否食用牛奶、是否补钙与脊柱畸形的发生呈正相关关系。所以青少年要适当补钙，一日三餐要合理饮食。

为加强儿童及青少年脊柱弯曲异常防控工作，国家卫健委疾控局已于近日组织编写了《儿童青少年脊柱弯曲异常防控技术指南》，将筛查项目纳入每学年或新生入学体检内容、筛查结果还将纳入学生健康档案，指南同时发布了脊柱弯曲异常筛查技术要点，指导规范、科学地开展儿童青少年脊柱弯曲异常流行病学调查、筛查及防控工作。(陈曦)

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