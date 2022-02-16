人民网北京2月16日电 （记者孙竞）今天，教育部发布《关于开展中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估工作的意见》（以下简称《意见》），对加强中小学幼儿园督导评估作出新的制度安排。

国务院教育督导委员会办公室负责人表示，校（园）长是中小学幼儿园的法人，是学校（幼儿园）管理的总负责人。近年来，有关部门在加强中小学幼儿园校（园）长队伍建设上采取了诸多措施，但总的看，全国中小学幼儿园管理水平仍参差不齐，校（园）长责任意识不够强、履职尽责不到位的情况仍不同程度存在。

该负责人介绍，2020年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》明确提出，“原则上，学校校（园）长在一个任期结束时，要接受一次综合督导”。《意见》是对落实文件要求作出的具体部署。

《意见》从7个方面明确了综合督导评估的重点：一是党的建设，主要评价履行“一岗双责”、基层党组织建设、师生思想政治工作等情况；二是立德树人，主要评价落实“五育”并举、执行国家课程方案和课程标准、教学教研等情况；三是学校治理，主要评价推进依法治校，完善学校章程及内部管理制度等情况；四是教师工作，主要评价师德师风、教师配置、教师专业发展等情况；五是规范办学，主要评价落实“五项管理”、规范招生、规范收费、学籍管理等情况；六是安全卫生，主要评价建立健全安全风险防控制度、保安资质审核、开展安全教育、防治校园欺凌等情况；七是满意度，主要是学生、教师、家长、社区等各相关方面对学校的评价及满意度情况。

该负责人介绍，为确保综合督导评估的权威性、客观性、公信力，《意见》提出了明确要求。一是评估对象要全覆盖。中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估原则上以5年为一个周期，覆盖周期内所有任期结束的校（园）长。校（园）长离任及学校（幼儿园）发生重大事故时，应在当年接受综合督导评估。

二是评估结论要客观。综合督导评估要立足学校（幼儿园）实际，严格按规定程序实施，注重多方了解情况，广泛听取师生意见。三是工作纪律要严格。中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估要严格遵守党风廉政要求，不得利用督导评估谋取任何个人利益，严禁偏袒和徇私舞弊。

记者了解到，2022年，国务院教育督导委员会办公室将综合考虑地域分布、事业发展水平、工作基础等情况，确定部分省份率先开展中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估试点工作，总结经验。在试点的基础上，适时推开，逐步在全国范围内实施。

目前，全国有约23万所中小学、29万所幼儿园，区域和校际差异很大。该负责人最后强调，开展中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估，既要强化国家统一要求，又要充分考虑各地的实际情况，避免“一刀切”。《意见》针对幼儿园园长、义务教育学校校长、普通高中学校校长，分别制定了督导评估参考要点。这样的做法，一方面，增强了督导评估的针对性，体现了不同学段的特点；另一方面，给各地留下了充足空间，确保督导评估符合地方和学校的实际。

(责编：郝孟佳、秦华)