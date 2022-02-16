人民网北京2月16日电 （记者温璐）记者今日从教育部了解到，日前，教育部出台《关于开展中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估工作的意见》(以下简称《意见》)，部署建立中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估制度。

《意见》要求，开展校（园）长综合督导评估，要坚持正确导向，发挥督导评估的指挥棒作用，引导广大中小学校长、幼儿园园长提高政治站位，树立科学的教育观、业绩观、人才观，落实“五育”并举，促进学生德智体美劳全面发展。坚持发展性评价，着力解决广大中小学和幼儿园事业发展中面临的突出问题。要加强统筹协调，加强与学前教育办园行为评估、基础教育质量监测、责任督学挂牌督导、巡视巡查、经济责任审计等工作的协调，避免增加基层负担。要体现因地制宜，既强化对校（园）长履职的统一要求，又充分考虑地区和学校的差异性，不搞一刀切。要创新方式方法，采取线上线下相结合、明察暗访相结合、定性定量相结合等方式，客观全面了解学校发展情况及校（园）长履职情况。

针对督导评估对象，《意见》中明确，校（园）长综合督导评价对象为具备独立法人资格的中小学幼儿园校（园）长(含民办和中外合作办学机构)。其中，义务教育学校包括小学、初中和九年一贯制学校，普通高中学校包括高级中学、完全中学、十二年一贯制学校和中外合作办学机构。

对于督导评估内容，《意见》从党的建设、立德树人、学校治理、教师工作、规范办学、安全卫生、满意度调查等7个方面，明确了综合督导评估的重点。同时，针对幼儿园园长、义务教育学校校长、普通高中学校校长分别制定了督导评估参考要点。各省份可结合实际，在参考要点的基础上，研究制定本地区的督导评估指标。既强化了综合督导评估的国家统一要求，又给各地留下了充足空间，确保符合地方和学校实际。

《意见》对中小学幼儿园校（园）长综合督导评估的组织实施作出安排，并对国家和地方各级教育督导部门的职责、综合督导的实施程序、试点要求、工作要求、督导评估结果运用等作出明确规定。

《意见》强调，县级以上党委、政府及教育主管部门要将中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估报告，作为办学情况诊断、重大决策、校（园）长考核的重要依据；有关部门要将综合督导评估结果作为校（园）长表彰奖励、选拔任用的重要参考和依据；对问题突出、整改不力的校（园）长，要依照《教育督导问责办法》进行严肃问责；各级教育督导部门要以适当方式公开中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估报告，主动接受社会监督。

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