原标题：深化体教改革，黑龙江厚植冰雪人才培育沃土

2021年，黑龙江省委、省政府办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》，进一步明确要打造校园冰雪特色运动品牌，鼓励各校开设冰球、冰壶、冰爬犁等冰上体育项目。

黑龙江是冰雪资源大省，也是冰雪体育强省，目前我国获得的冬奥会金牌，多数是黑龙江培养输送的运动员获得的，冰雪体育人才辈出的局面离不开教育的支撑。近年来，黑龙江以冰雪资源为基础，通过体育教育厚植冰雪人才培育沃土。

近日，黑龙江省人民政府新闻办公室举行黑龙江助力和迎接北京冬奥会有关情况新闻发布会。黑龙江省教育厅副厅长董成回答了记者相关提问。董成表示，黑龙江省为冬奥会输送了大量的冰雪人才，这背后凝结着学校体育所作出的重要贡献。

深化体育教学改革，为冰雪运动培养专门人才

截至目前，黑龙江省已有4所高校具有招收冰雪高水平运动员的资格，32所高中招收冰雪特长生；91所院校被遴选为北京冬奥和冬残奥教育示范学校。黑龙江还创建了省级冰雪特色学校524所、全国冰雪运动特色学校250所，特色学校总数位居全国前列。

此外，黑龙江省还不断加强冰雪体育相关专业应用型人才的培养力度，先后批准成立了黑龙江冰雪体育职业学院，建立了中国冬季奥林匹克学院，并支持哈尔滨体育学院获批博士学位授予单位，持续加强体育学博士点建设，培养高端冰雪人才。目前，黑龙江省13所高校设置了11种与冰雪产业、冰雪运动事业发展相契合的专业，专业布点31个，在校生8818人，每年输送各类冰雪人才2000多人。黑龙江全省各级教育部门和学校聚焦“教会、勤练、常赛”，不断深化校园冰雪体育教学改革。截至目前，黑龙江省共有2824所中小学开设了冰雪体育课程，占学校总数的87.1%。

而这些，正是黑龙江深化体育教学改革、大力推动冰雪运动教育的成果。

2021年，黑龙江省委、省政府办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》，进一步明确要打造校园冰雪特色运动品牌，鼓励各校开设冰球、冰壶、冰爬犁等冰上体育项目。同时，黑龙江省教育厅还进一步深化了中考体育评价改革，逐步提高体育考试分值，并在考试内容上将滑冰作为中考体育必选项目之一，充分发挥了评价指挥棒的导向引领作用。

以赛促教，打牢冰雪后备人才基础

黑龙江省不断加大学校冰雪赛事活动，营造了浓厚的“冬奥氛围”。据统计，仅2020年—2021年，黑龙江省举办的中小学冰雪体育赛事活动就多达2355项，中小学生参加冰雪活动人数达206万人，占全省中小学学生总数的77.44%。黑龙江省教育厅、省体育局已经联合组织了四届全学段、全项目的冬季运动会。黑龙江省各中小学校还通过学生冰雪运动的普及，带动家庭积极参与，这对有效扩大全省冰雪体育人口数量、实现“三亿人参与冰雪运动”发挥了重要作用。

黑龙江省还充分挖掘冰雪运动蕴含的文化内涵、人文精神，积极开展校园冰雪运动图片展、冰雕雪塑作品展等活动。

其中，2020年哈尔滨工程大学承办的第十二届国际大学生雪雕大赛，共有来自世界各国105所高校的216件作品报名参赛，以赛促教、以赛促学，有效传播了冰雪运动的精神与内涵，壮大了冰雪运动人才培育后备军。

董成表示，下一步，黑龙江还将继续探索学校冰雪教育发展路径，坚持兴趣养成，畅通优秀人才成长通道，发挥冰雪运动的育人功能，进一步丰富全省大中小学冰雪体育优质课程资源，着力培养学生冰雪运动兴趣和习惯，提升冰雪运动技能，通过深化体教融合，进一步畅通优秀人才成长通道，打牢冰雪后备人才基础；坚持特色引领，发挥示范带动作用，不断整合校内外资源，形成校园冰雪运动发展集聚区和人才培养集聚地；坚持赛事引导，不断拓展省、市、县、校四级冰雪竞赛体系，持续开展百万青少年上冰雪活动，丰富课外冰雪体育活动项目，积极开展冰雪冬令营、冬季研学等冰雪交流活动，不断提升学校冰雪体育发展水平，着力打造龙江冰雪运动特色品牌，助力全省冰雪事业发展。(李丽云)

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