原标题：学习负担减下去了，中小学教育教学质量怎么提上来

2月15日，教育部基础教育司司长吕玉刚在新闻发布会上表示，2022年，教育领域要继续把落实“双减”作为学校工作的重中之重，持续巩固提高学校“双减”工作水平。

回首2021年秋季学期，吕玉刚介绍，作业总量时长得到有效控制，作业管理制度普遍建立，作业设计水平不断提高。在规定时间内完成书面作业的学生由“双减”前的46%提高到90%以上。自愿参加课后服务的学生比例由去年春季学期末的49.1%提高到秋季学期末的92.2%。

“双减”，减负是治标，目的是提质。如何在减负担的同时，保障教育教学质量？

北京市西城区教委主任王攀表示，西城区以提高课堂教学有效性作为校内减负的切入点，秉承“教委行政推动——教科研部门行动研究——学校行为改进”的工作策略，实现对全区学校进行教学引领和质量监控。

在教学上，让市区级学科带头人和骨干教师全员参与、率先垂范，围绕“双减”背景下形成性评价、单元整体作业设计进行先行研究和示范打样。活动期间，共开放13个学科的415节课、6场次专业论坛，较好发挥了教学研究、学术引领、辐射带动的功能。

在作业上，开展“形成性评价+作业研究+课堂教学”三加联动式研究。出台单元知识图谱和作业图谱示例，研发单元作业设计思维模型，构建“基础类—提升类—拓展类”分层进阶作业体系。

为了让家长理解“双减”，西城区还通过区家长学校网上课堂推送“国家和北京市‘双减’政策分析”“家校社联动做好生命守望者”等课程，就“双减”政策进行深度解读。从学校层面全面加强家校沟通，召开以规范办学行为、减轻学生负担等为主题的家长会以及家长沙龙。通过“志愿者”“家长讲堂”等途径，让家长走进校园，增进家长对“双减”工作的理解和支持。

王攀强调，“双减”关键在校内，成败在校长教师。西城区将继续深入推进“双减”向纵深发展，努力让每一名孩子在全面健康成长中体验到幸福，让每一名教师在教书育人中获得发展，让广大百姓在教育改革成果中获得满意。

天津市和平区岳阳道小学校长褚新红介绍，学校树立了全面育人理念下的大质量观，向优质课程要质量，向优质教学要质量，向多元评价要质量。褚新红说，“双减”下，在评价时，学校从过去只看重冷冰冰的“分”到现在更多关注活生生的“人”。“‘双减’实施后，我们精心设计实施学生‘每周成长记录’，学生将一周的学习、生活、劳动、体育锻炼、特长发展等整理成册，从静态的量化结果评价转向动态的过程性评价。”褚新红说。

教育部基础教育司副司长朱东斌则在发布会上表示，为保证教育教学质量，各地各校接下来要强化教育教学管理，提高教师的专业能力以及加强质量评价和检测。

朱东斌说，在教学质量监测上，要注重质量分析和结果反馈。根据质量监测的结果，针对存在的不足，采取有效的改进措施，确保教学质量不断提高。另外，要求各地各校将“双减”工作成效纳入学校办学质量评价体系，体现问题导向，改进评价办法，充分发挥质量评价的导向作用。朱东斌透露，为更加客观地了解各地各校“双减”工作的落实情况，教育部也将委托第三方开展“双减”落实情况的独立调查，进行跟踪评价。(张盖伦)

(责编：温璐、熊旭)