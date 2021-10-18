原标题：大凉山里的“妞妞合唱团”

聚焦

大凉山里的“妞妞合唱团”

不惧密林深处的豺狼，敢于深海浅滩与蛇蝎作伴，父母不会永远陪在我身边，我能洗衣做饭，自力更生……爸爸妈妈不要担心，我是勇敢的妞妞。

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路面因为刚刚下过的雨水变得有些泥泞，走了约半小时的山路后，乡村教师吉布小龙带着合唱团的“妞妞们”坐在山顶草坪上。他用吉他伴奏，9个女孩围着他放声歌唱：“不惧密林深处的豺狼，敢于深海浅滩与蛇蝎作伴……”不远处的青山峰峦起伏，山顶上云雾徜徉。

另一名教师阿吾优发趴在草丛中，用手机记录下这一画面。

这是“妞妞合唱团”的表演现场。因为朗朗上口的旋律以及天真烂漫的歌词，由四川省凉山彝族自治州普格县大槽乡中心小学的两名教师和40多个彝族女孩组成的“妞妞合唱团”在社交媒体上受到关注。

一位网友在短视频平台上看到“妞妞合唱团”的表演后留言道：“所有的小朋友眼睛里都闪着星星。”

因为这群妞妞，他们重燃音乐热情

在彝族家庭里，父母一般把女儿唤作“妞妞”。“妞妞合唱团”所在的大槽乡位于凉山州普格县北部，平均海拔2011米，是典型的彝族村落，村民以种植玉米、马铃薯、水稻、烤烟、核桃、花椒为生，作为中国最大的连片贫困地区之一，直到2020年12月，凉山州普格县才成功脱贫。

大槽乡中心小学在村口不远处。近年来，在国家相关政策的扶持下，学生们有了明亮的教室，校园美丽整洁，一进门，便是篮球场和广场，国旗杆立在中央，带有彝族装饰图案的两栋教学楼和一栋学生宿舍楼围住广场。在教学楼背后，是足球场、食堂和教师宿舍。学校门前就是村里的主干道，最窄处仅能容一辆车驶过。

2017年，吉布小龙来到这所小学教书。他毕业于四川音乐学院，刚毕业时，他想成为一名歌手，辗转北京、成都等多个城市，在酒吧驻过唱，也参加过选秀节目。直到2011年他24岁时，父亲偷偷给他报了当地的教师资格考试，他才回到家乡，成为当地的一名小学教师，6年后，调到大槽乡中心小学任教。

“妞妞合唱团”的成立是一个偶然。2018年，吉布小龙在操场上弹吉他唱歌，几名学生好奇地凑过来。至此，他便萌生了组建合唱团的想法，“刚开始时，只有4个人，慢慢壮大到几十人，刚开始也有男生，但很遗憾他们没有坚持下来。”吉布小龙说。

合唱团也让吉布小龙找到了志同道合的伙伴——阿吾优发，他同样来自本地的彝族家庭，也曾怀揣音乐梦到大城市闯荡。2018年儿童节前夕，二人写下了一首原创歌曲《下雨了》，“妞妞合唱团”带着这首歌在普格县中的文艺演出中亮相，得到学校的支持，一路发展壮大。

“我们创作的歌曲，源自儿时的记忆和当地的生活。”吉布小龙说。合唱团的歌曲，均出自两位老师之手，在慢慢的摸索中，他们也找到了自己的风格特色。

吉布小龙和阿吾优发合计，根据自己儿时的记忆和当地的特色，创作彝族儿歌，后来这也成了合唱团的主要创作方向。

于是，他们开始根据童谣创作歌曲——

“咕噜砸砸格，修好大房子，邀请好朋友来做客。咕噜砸砸格，我是做饭小能手，美味佳肴我都能吃完……学校生活多快乐，只有知识才能构筑自己的梦想。”(《咕噜砸砸》)

“狼来了，狼来了，山羊宝宝没有躲！狼来了，狼来了，山羊妈妈无所畏惧……啦啦啦啦啦耶，团结多可贵，妞妞，团结！”(《狼来了》)

从沉默寡言到敢笑敢唱，妞妞们找到自信和勇气

正如《勇敢的妞妞》中所唱的那样，“父母不会永远陪在我身边，我能洗衣做饭，自力更生……爸爸妈妈不要担心，我是勇敢的妞妞。”“妞妞们”并不畏惧蛇蝎与豺狼，却害怕因为父母不在身边的那种孤独。

吉布小龙告诉记者，大槽乡以农业为主，农忙一旦结束，村民纷纷外出打工，留下孩子独自上学的情况屡见不鲜。合唱团里孩子的父母大都外出打工，一年只能回家一两次。这些留守在家的孩子八九岁便开始做家务、照顾弟弟妹妹，有时还要帮爷爷奶奶干农活儿。

为此，吉布小龙一度十分担心，父母陪伴的缺失是否会让孩子们的性格逐渐内向、自闭。作为乡村教师，他希望用音乐带给他们力量。“参加合唱团后，妞妞们在音乐的陪伴和网友们的鼓励下逐渐变得自信开朗了。”他说。

从小父母离婚后，机默就跟随父亲生活，后来继母又生了3个孩子。17岁的她因为当地“控辍保学”的政策刚从六年级毕业。

合唱团里年龄最大的机默就像“妈妈”一样，照顾其他年龄更小的孩子。从家到学校的路途遥远，她帮助年龄更小的孩子爬山、穿过树林小溪。她说：“在合唱团的时间是自己最快乐的时光！”

合唱团里的保机莫尔各今年13岁，在学校读五年级，家中一共4个孩子，父亲却因为意外去世，母亲不得不独自撑起这个家。

从家到学校，保机莫尔各需要走两小时的山路。每天上下学路上，保机莫尔各总会把《勇敢的妞妞》挂在嘴边，不断哼唱。吉布小龙曾告诉她，这首歌就是为她而写的。从那以后，保机莫尔各不再害怕阴森的山林与悠长的小路，学习成绩也不断提升，直至成为班级里的第一名。

一个合唱团的妞妞说：“之前我只有一两个朋友，但现在全班甚至全学校的同学都是我的朋友。”

妞妞的歌声飞出大凉山

2018年至今，吉布小龙已经创作了10多首歌曲。这3年多来，合唱团从最初只有4人的小团队发展到40人的规模。有的学生毕业了，又不断有新的学生加入进来。“孩子们更加快乐、勇敢、开朗……”看到妞妞们因音乐而改变，吉布小龙也收获了“作为老师的幸福”。

在社交媒体中分享了孩子们的表演后，这个小小的合唱团开始受到人们的关注。2021年5月，吉布小龙分享了一条介绍合唱团的视频，询问孩子们的愿望。这些愿望都很简单，有人想去大城市看看，有人想要一把吉他。后来，有网友直接给他们寄去了吉他和衣服，还用歌词鼓励她们：“勇敢妞妞，不怕困难。”

随着孩子们的歌声渐渐飞出大凉山，“妞妞合唱团”的故事经媒体报道后，在网络上获得许多网友点赞。大凉山的深处，远行的步伐因歌声变得不再艰难。

吉布小龙表示，虽然自己不能改善妞妞们的生活条件，但音乐却能给予她们鼓励，在她们的心中种下一颗走出大山的种子。而吉布小龙和阿吾优发最大的梦想，就是带着孩子们的歌声和希望走出大山，让她们走上更大的舞台。

中青报·中青网记者 宋继祥 李永鹏 王增强

(责编：郝孟佳、温璐)