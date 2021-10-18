原标题：一位“轮椅学生”的开学季

推开武汉交通职业学院临湖宿舍的一间宿舍门，新换的淡黄色窗帘垂在一边，门上贴着一幅简易画，“欢迎来到武交院”。两张上下铺的架子床整齐矗立，房间洁净明亮。

不久前，这间经过特殊改造的双人宿舍，迎来了房间的新主人。这是武汉交通职业学院为跨境电子商务专业新生汤紫妍和她母亲准备的陪读宿舍。

“紫妍10多年前被查出患有成骨不全症，轻微的碰撞就可能造成骨折，就是我们通常所说的‘瓷娃娃’。”汤紫妍的母亲说。收到录取通知书后，汤紫妍就联系上经济管理学院教师杨桂芬，说明自己的身体情况——生活中需要使用轮椅，过去的十几年，一直是母亲在她身边照顾。

还没报到，母女俩意外接到消息：学校不仅同意汤紫妍母亲在校内陪读，还为她们两人安排了专门的陪读宿舍。

为了方便汤紫妍坐轮椅，学校特意将陪读宿舍选在一楼，紧邻宿管阿姨值班室。

陪读宿舍做了精心改造：考虑到汤紫妍不能长时间站立，卫生间的蹲便器换成崭新的马桶，墙壁上安装了扶手。淋浴热水器、洗手盆一应俱全。

为了汤紫妍上下床不磕绊，总务处师傅锯掉了床边的栏杆，并重新刷了漆。宿舍门口备着一块木板，方便汤紫妍母亲推着轮椅进出。汤紫妍个子很小，总务处师傅专门将镜子裁割，并放置在适合她身高的位置。

在汤紫妍到来前，同专业的学长学姐提前打扫好了宿舍，还画了很多卡通简笔画，写满祝福鼓励的话，希望她能在这个房间里开心地度过3年。

“这间宿舍就是我跟紫妍以后的家，是学校给了我们家的温暖。”汤紫妍的母亲说。

考虑到汤紫妍要坐轮椅上下课，在正式上课前，学院将她所在班级的上课地点都安排在教学楼一楼。班级还成立了3人帮扶小组，负责帮助汤紫妍上下课，带她熟悉校园环境，跟她谈心交流。

上课第一天，汤紫妍勇敢地上讲台，第一个做自我介绍。

“她声音甜甜的，笑起来特别可爱。开始，帮扶小组的成员是3个人，后来班上所有的同学都成了帮扶小组的成员。”班长战俞铭说，“大家都被这个开朗乐观的女孩子感染了。”

每天下课时，同学们推着坐在轮椅上的汤紫妍，一路说说笑笑，有时将她送到宿舍，有时将她送到食堂门口，她的母亲会在门口等着。

为了方便同学们随时查看课表，汤紫妍在课余时间将班级的课程表导入应用软件，并生成二维码分享给同学，“同学和老师们对我特别好，我也应该为他们做一些力所能及的事”。

学院还为汤紫妍的母亲申请了一份保洁工作，负责打扫与陪读宿舍临近的临湖四舍。这样她不仅能增加一份收入，也方便照顾汤紫妍。

学校迎新晚会当天，汤紫妍特意让母亲推着她去学校南区操场跟同学们一起观看。她说：“我想快点融入新生活，学新知识，交新朋友。”(记者 雷宇)

(责编：温璐、郝孟佳)