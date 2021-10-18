原标题：上海团校建校70年 推出“青年干部教育+AI”课堂

本报讯 10月16日是上海团校建校70周年校庆日，上海团校在全新落成的“先驱广场”举办“庆生会”，提出了展教结合、“青年干部教育+AI”等全新教学模式。

其中，“展教结合”以空间业态融合创新为主，成立情景党团课工作室并参与红色地标情景党课团课开发，建设“先驱广场”、启动首个主题教育空间“中国共产主义青年团与上海”工程。新落成的“先驱广场”将成为一个集展示、教育、交流、互动于一体的，能够向来校青年讲述共青团历史文化、对接虹口北外滩历史文化的公共空间。这是全国省级团校首个展示共青团早期先锋人物的公共空间，也是上海团校业态调整的一个里程碑。

“青年干部教育+AI”则致力于提升青年干部数字化转型意识和能力。该项目将开发团青干部数字化素养课程、基于智慧屏的人工智能教学教法、青年干部人工智能实验室、青年干部素养测评系统、青年干部成长数据库等。

未来的上海团校将为每一名入校的青年干部建立全生命周期的培训档案。利用AI技术，团校可以精准获取每一名青年干部在不同职业发展阶段的培训需求，对学员进行全程跟踪培养。青年干部的素养评价，也将有理有据。青年干部素养测评系统可以对重点主体班次干部的政治素养和能力进行测评并形成报告。青年干部将有自己的成长数据库，为上海青马工程学员、上海青年特色人才的测评和未来选拔做好辅助决策的数据支撑。

据悉，上海团校建校70年来，曾创立了多个“全国第一”——它是全国第一个从应届高中毕业生中直接招生的全日制团队干部大专班的团校；出版了全国第一部承载地方青年运动百年历史的专业志书《上海青年志》；建成了全国首家“青少年研究数据平台”。

目前，上海团校正在建设包含习近平总书记关于青年工作的重要论述、群团组织工作学、青年学、青年干部培养学等4个一级学科、22个二级学科和若干三级研究方向的“上海团校学科体系”。(记者 王烨捷)

(责编：温璐、郝孟佳)