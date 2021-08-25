原标题：新华全媒+丨错峰开学、线上开课 秋季开学有条不紊推进中

新华社北京8月24日电 题：错峰开学、线上开课 秋季开学有条不紊推进中

新华社记者

近期，全国出现多点散发疫情，秋季开学能否如期而至成为学生和家长关注的焦点。记者在贵州、浙江、云南等地采访发现，这些地方落实从严防控要求，通过错峰开学、线上开课等方式，有条不紊推进秋季开学工作。

从严落实防控措施 “一地一策”怎么抓？

教育部近日印发通知，部署做好2021年秋季学期开学和疫情防控工作，明确要精准安排“错区域、错层次、错时、错峰”开学返校，坚持一地一策、一校一案，分类明确不同风险地区开学要求。

8月20日，云南省教育厅发布《云南省2021年秋季学期开学疫情防控措施》，指导各级各类学校做好秋季学期开学疫情防控工作。

云南省教育部门负责人表示，各级各类学校开学后前三周不举办开学典礼、迎新晚会、军训等大型聚集性活动；坚持晨午晚检、因病缺勤追踪管理制度；在校园内人群密集的公共场所倡导戴口罩、勤洗手，保持社交距离。

根据江苏省教育厅安排，今年秋季学期江苏省中小学、幼儿园将分两类情况安排开学。一类是今年以来一直处于新冠肺炎疫情低风险地区的设区市，9月1日正常开学返校；另一类是今年以来有中高风险地区的设区市，比如扬州市，从全域转为低风险地区满21天后，可分期分批组织学生开学返校，不能正常开学返校的中小学可以组织线上学习指导。

在扬州市广陵区，8月中旬已开始准备线上教学。“我们请区内各学科优秀教师录制网课，并让区教研员对网课进行详细审查，确保网课优质高效。”广陵区教体局副局长焦建中说。

记者从浙江宁波市宁海县了解到，新学期将按照“一校一案”原则，严格落实校园疫情防控各项管理制度，稳妥推进各项教学任务有序开展。“我们将在防控措施得到落实、教师与学生健康得到保障的前提下，尽可能营造安全、舒适的教学环境，让家长宽心，让社会放心。”宁海县教育局副局长陈模连说。

错峰开学 校园防控情况如何？

24日一大早，贵州医科大学迎新工作已准备就绪。校园里随处可见引导新生报到的标识，各学院也分设了新生报到注册点，从进校到完成报到几乎都有志愿者引导。

“今年学生分批开学，省外低风险地区的在籍学生和新生从24日起陆续报到。”贵州医科大学校长办公室主任孙西凌说，入校前，学生不仅要提供健康码、行程码，还要提供48小时以内的核酸检测阴性报告，并在指定校门接受行李消杀、测量体温等。

记者在贵州医科大学行政楼大厅看到，这里立着的电子屏幕上，实时显示着各个学院新生报到人数情况。贵州医科大学校长罗鹏说：“我们因校制宜，制定了周密的开学方案，分批开学、错峰入校。学校多部门积极联动抓疫情防控和安全开学，全力为学生做好各项服务。”

除了高校，一些地方的中学也已经开学。

8月23日，云南师范大学附属润城学校初三及高中学生返校报到。记者在校门口看到，学生有序排队测量体温、查验健康码及通信大数据行程卡后，分批次进入校园。

“学校全天报到学生共计约1500人。”云南师范大学附属润城学校高中部执行校长梁园琳介绍，学校严格按照云南省教育厅要求，从23日8时到18时，分3个时段安排不同年级的学生错时错峰进校报到。

“学校取消了开学典礼、新生军训，并要求学生在开学前14天返回昆明。”梁园琳说，学校还安排工作人员及志愿者对校园进行全面消杀，并对学生行李进行消毒。

“云端”+线下 开学第一课怎么上？

在哈尔滨理工大学，虽然学生还没有返校，但学校已开始线上上课。

“同学们，早上好，很高兴和大家相聚云端。”23日8时10分，哈尔滨理工大学自动化学院教师孙明晓以这样的开场白，开启新学期第一课。半个月前，孙明晓接到学校教务部门通知后，便开始更新课件，调试电脑设备，迎接线上开学。

“线上教学和面对面教学不同，必须设立更多互动环节，增加趣味性，要想办法调动屏幕前学生的积极性。”哈尔滨理工大学教师李巍说。

宁海县普高高三年级24日开学。宁海县知恩中学高三年级组长、英语教师葛巧霞在开学第一天为学生们准备了“奥运会视频礼包”。葛巧霞说，奥运精神是开学第一课最好的内容之一，它将激励学生树立迎难而上、挑战自我的意志品格，以沉稳踏实、积极昂扬的姿态备战高考。

23日晚，云南师范大学附属润城学校已开学班级的第一课如期举行。在高一（1）班，班主任杨晶晶给学生们播放了庆祝中国共产党成立100周年大会上共青团员和少先队员代表集体致献词的视频片段。

“这段视频我已经看过很多次，每次看仍觉得十分激动、深受鼓舞。”高一（1）班学生田家霖说，“高中是一个全新的学习阶段，今后3年我要努力学习、增强本领、拓宽视野，争取考入理想的大学，毕业后成为一名对国家和社会有用的人。”（记者郭宝江、庞明广、骆飞、杨思琪、顾小立、陈席元）

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