原标题：从“以分数为本”到“以学生为本”

【专家视角】

“双减”意见出台，让一向对教育政策高度敏感的家长们喜出望外，同时又有一丝忐忑不安。喜出望外，是因为有望从长期深陷的“教育焦虑症”中解脱出来；忐忑不安，则是对政策能否真正落地、效果能否切实体现仍存在不确定心理。

实际上，“双减”只是手段，更为重要的是此举孕育的巨大变革——其实质，是对教育观念的全面纠偏、对教育规律的重新认识。这一变革，不仅事关学校、师生、家长，更需要全社会共同参与；能否真正成功，既取决于“双减”的后续措施能否紧紧跟上，也取决于社会各界能否形成共识，全力推动教育理念从“以分数为本”向“以学生为本”转型、重塑。

要驱散“妈妈们的焦虑”，相关部门的监管与引导是关键。长期以来，大量校外培训机构“花式”贩卖焦虑，搅乱教育生态，为教育短视化、功利化推波助澜。新政出台后，只有铁拳出击，严格按照规定，对量大面广的校外培训机构全面规范，对变相投放广告、“明补变暗补”等行为坚决治理、堵住漏洞，才能让家长们安下心来。与此同时，要通过改革评价机制、破除“唯分数论”、推动优质教育资源均衡化等手段，引导全社会树立正确理念，并把这样的理念落到实处：教育的本质是立德树人，不是应试竞争的“跑马场”。

校外培训热“退烧”之后，学校作为义务教育主阵地能否切实担起责任、全面提高教育质量，是让家长们不再焦虑的又一关键所在。我们看到，“双减”政策出台后，已经有多地进行具体部署，要求学校在减少学生课外作业、提高课堂教育质量、开展丰富多彩的课后服务等方面积极落实，很多学校也已经在探索中行动起来。这些做法，将促使中小学校在优化课内外教育结构、满足学生多样化教育需求上下更大功夫，一方面提高必修基础课程的实施质量，一方面将学生个性化、差别化、实践性的学习需求纳入课后服务的内容设计中，只有这样，才能促进每个孩子走向全面而有个性的发展。

家长教育理念的改变、对孩子期望值的调整，也是消除焦虑的重要因素。作为家长，应该怎样给孩子以快乐的童年、健全的人格、全面的素养？这是比一味带着孩子“挤独木桥”更为重要、更值得考虑的问题。而做到这一点，不能靠家长孤军奋战，转变教育观念，全社会每个人都是主体。毕竟，教育必须从根本上守住儿童身心健康和人格健全的底线，否则，就失去了应有的意义和价值。

（作者：张志勇，系北京师范大学中国教育政策研究院执行院长、教授，教育部基础教育教学指导委员会副主任）

(责编：温璐、郝孟佳)