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我国“十三五”时期适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率维持在90%以上

2021年08月25日08:24 | 来源：新华社
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新华社北京8月24日电（记者高蕾）“十三五”时期，我国适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率维持在90%以上，控制和消除重大地方病的县（市、区）接近100%，在防控疾病致残方面取得显著成绩。这是记者24日从中国残联联合国家卫生健康委、应急管理部共同举办的第五个残疾预防日新闻发布会上获悉的。

此外，据发布会介绍，在控制出生缺陷和发育障碍致残方面，孕前健康检查率达96.4%，产前筛查率达81.1%。在减少伤害致残方面，与2016年相比，2020年我国生产安全事故发生起数下降39.8%、死亡人数下降36.3%，道路交通事故万车死亡率下降22.4%。在改善康复服务方面，残疾人基本康复服务覆盖率、残疾人基本型辅助器具适配率均达到80%以上。

“相关工作有效减少、控制了残疾发生、发展，促进了健康中国建设。”中国残联康复部主任胡向阳表示。

今年8月25日是全国第五个残疾预防日。此次发布会还介绍了第五次残疾预防日宣传教育活动相关安排。此次宣传教育活动的主题是“加强残疾预防，促进全民健康”。

本次活动将着力宣传残疾预防核心知识，帮助儿童、青少年、新婚夫妇、孕产妇、婴幼儿家长、老年人、高危职业从业者、伤病者及残疾人等人群认识、了解常见致残原因，学习掌握实用残疾预防知识、方法，提升自我防护能力，远离致残风险。   

(责编：温璐、郝孟佳)

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