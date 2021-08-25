原标题：培根铸魂提高课程教材建设水平

“在选题、选材方面，以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为基本遵循，以突出体现社会主义办学方向，对培育学生社会主义核心价值观等意义重大的主题为重点，即传承和弘扬中华优秀传统文化，继承和发扬革命传统，响应劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽时代主旋律，树立国家利益至上的总体国家安全观等。”8月24日，教育部教材局局长田慧生在教育部举行的统筹谋划重大主题教育进课程教材情况发布会上表示，课程教材加强重大主题教育，是体现国家意志、落实国家事权的必然要求，是培根铸魂、培养社会主义合格建设者和可靠接班人的内在要求，是提高课程教材建设水平的本质要求。

明确“进什么”

“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国的首要政治任务。进一步提升课程教材铸魂育人价值，必须将习近平新时代中国特色社会主义思想落实到课程教材中，进行统筹设计、系统安排。”田慧生表示，要全面准确理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓，进行体系化凝练，明确学习内容范畴。

长期以来，课程教材中重大主题教育有所涉及，但不够系统、完善，存在碎片化现象，缺乏顶层设计。近年来，各有关部门、两会代表委员等多次建议加强各类主题教育，如中医药文化、京剧、武术、篆刻等中华优秀传统文化教育，垃圾分类、环境保护、节粮节水节电等生态文明教育，传染病防治、防艾滋病、防性侵、应急救护等生命安全与健康教育，涉及数十个方面。这些都很重要，但不能面面俱到，要避免重复交叉、增加学生负担，必须加强统筹设计。

教育部选择确定了中华优秀传统文化、革命传统、劳动、总体国家安全观，以及国防、生命安全与健康等重大主题，研制进课程教材指南或指导纲要，已印发《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》《革命传统进中小学课程教材指南》《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》《大中小学国家安全教育指导纲要》等指导性文件。

据悉，《“党的领导”相关内容进大中小学课程教材指南》《新时代马克思主义理论研究和建设工程重点教材建设规划》即将出台，《国防教育进中小学课程教材指南》《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》即将印发。

规划“如何进”

“坚持学段、学科、类型全覆盖，强化一体化设计，纵向贯穿，学段衔接，学习要求循序渐进，螺旋上升，横向关联，学科配合，学习内容各有侧重，整体上实现对习近平新时代中国特色社会主义思想的全面介绍和系统阐释。”田慧生表示。

近期，国家教材委员会印发了《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》（以下简称《指南》）。国家教材委委员韩震指出，《指南》明确要求把习近平新时代中国特色社会主义思想全面融入课程教材，要做到覆盖基础教育、职业教育、高等教育各类型各学段，涵盖国家、地方和校本课程，融入哲学社会科学、自然科学各学科，贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，不同学段全过程贯通，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在大中小学课程教材中相互衔接、层层递进。

教育部组织研制了《大中小学国家安全教育指导纲要》，针对当前国家安全教育存在的“没地位、不到位”等突出问题，明确国家安全教育实施要求，确保“有人管”“有人教”“有载体”。

“大中小学国家安全教育内容实现所有领域全覆盖，包括‘12+4’共16个领域，即政治、国土、文化、科技、生态、资源、海外利益等12个领域安全，以及太空、深海、极地、生物等不断拓展的新型领域安全。二是围绕国家安全各重点领域的重要性、基本内涵、面临的威胁与挑战、维护的途径与方法等提出学习要求，既体现各领域内容特点，又体现学习要求的针对性。”教育部教材局一级巡视员申继亮介绍。

《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》强调当前实施劳动教育的重点是组织学生参加劳动实践，出力流汗，磨炼意志，培养正确的劳动价值观和良好的劳动品质；同时细化有关要求，强化可操作性。突出劳动教育面向全体学生的共性要求，同时适当兼顾各自特点。如基础教育以使用传统工具、传统工艺为主，引导学生体会劳动人民的艰辛与智慧；职业院校、普通高等学校要注重结合产业新业态、劳动新形态，提升创造性劳动能力。

《革命传统进中小学课程教材指南》明确提出，以道德与法治（思想政治）、语文、历史三科为主，艺术（音乐、美术等）学科有重点地纳入，其他学科有机渗透，细化了不同学科革命传统的重点内容和形式，注意到学科间的相互衔接、相互融合和相互促进，形成革命传统教育的整体效益。

“不单独开设中华优秀传统文化课程，不增加学生学习负担。”北京师范大学北京文化发展研究院执行院长沈湘平介绍，结合学科特点整体设计，将中华优秀传统文化进课程教材的总体要求分解到中小学各学段各学科。各学段的育人立意、内容主题和载体形式各有侧重，引导学生在循序渐进的过程中学以成人。各学科从自身特点出发，发挥各自优势，彼此协同配合，形成有机整体，共同完成“进”的任务。

引导“怎么教”

“既要指导学生读原文原著，还要关注学生与党政干部学习的差异，把握学生学习由具体到抽象、由感性到理性、由现象到本质的认知发展特点，注重讲故事与讲道理相结合、生动案例与抽象概念相结合。”田慧生表示。

重大主题涉及的概念、理论比较抽象，大中小学生尤其是义务教育阶段学生的认知水平、生活经历有限，必须加以转化，不能简单照抄文件或贴标签。学生学习时间有限，课程门类内容总量要控制，不能一一独立设课。

在学科安排上，要全科覆盖、各有侧重，避免交叉重复。《指南》明确指出，思想政治课是关键课程，集中系统讲授；哲学社会科学是主干课程，分专题讲授；理工农医等其他课程有机融入相关内容，实现进课程教材全覆盖。

在学段安排上，有序递进，螺旋上升。《革命传统进中小学课程教材指南》要求，小学侧重政治思想与道德启蒙，初中侧重政治觉悟提高和品德锤炼，高中侧重政治认同和精神升华。《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》结合各学段、类型教育特点，分小学、初中、高中、职业院校、普通高校提出育人要求。职业院校注重提高学生职业劳动技能水平，培育学生积极向上的劳动精神、认真负责的劳动态度；普通高校注重培养学生创造性劳动能力，诚实守信的合法劳动意识。

结合学科特点，以有机融入为主，注重发挥综合育人效应。《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》要求，语文以古诗词、民间故事等为主要载体，引导学生体悟其中蕴含的爱国情怀、中华人文精神、荣辱观念；道德与法治以相关格言、人物、故事等为主要载体，弘扬崇德向善的传统美德；体育与健康以民族民间传统体育活动、武术等为主要载体，帮助学生了解传统体育文化知识，促进健康行为习惯养成。

《大中小学国家安全教育指导纲要》中，关于国土安全，思政课强调领土主权不受侵犯、加强国防建设捍卫国土安全，地理强调坚持陆海统筹发展，推进海洋强国战略实施；关于网络安全，语文侧重讲授不良网络文化的威胁，信息科技侧重讲授网络犯罪有关内容。（记者 靳晓燕）

(责编：李依环、温璐)