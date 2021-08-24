人民网北京8月24日电 （记者孙竞）今天上午，教育部举行首场2021教育金秋系列发布会，聚焦统筹谋划重大主题教育进课程教材有关情况。教育部教材局局长田慧生指出，重大主题教育进课程教材，不能简单照抄文件或贴标签，要结合学科特点，以有机融入为主，注重发挥综合育人效应。

田慧生表示，长期以来，课程教材中重大主题教育有所涉及，但不够系统、完善，存在碎片化现象，缺乏顶层设计。近年来，各有关部门、两会代表委员等多次建议加强各类主题教育，如中医药文化、京剧、武术、篆刻等中华优秀传统文化教育，垃圾分类、环境保护、节粮节水节电等生态文明教育，传染病防治、防艾滋病、防性侵、应急救护等生命安全与健康教育，涉及数十个方面。这些都很重要，但不能面面俱到，要避免重复交叉、增加学生负担，必须加强统筹设计。

在各主题教育的安排上，田慧生介绍，一方面，在学科安排上，要全科覆盖、各有侧重，避免交叉重复。如《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》明确指出，思想政治课是关键课程，集中系统讲授；哲学社会科学是主干课程，分专题讲授；理工农医等其他课程有机融入相关内容，实现进课程教材全覆盖。另一方面，在学段安排上，有序递进，螺旋上升。如《革命传统进中小学课程教材指南》要求，小学侧重政治思想与道德启蒙，初中侧重政治觉悟提高和品德锤炼，高中侧重政治认同和精神升华。

“重大主题涉及的概念、理论比较抽象，大中小学生尤其是义务教育阶段学生认知水平、生活经历有限，必须加以转化，不能简单照抄文件或贴标签。学生学习时间有限，课程门类内容总量要控制，不能一一独立设课。”田慧生说。

为此，教育部要求，重大主题教育进课程教材要结合学科特点，以有机融入为主，注重发挥综合育人效应。如《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》要求，语文以古诗词、民间故事等为主要载体，引导学生体悟其中蕴含的爱国情怀、中华人文精神、荣辱观念；道德与法治以相关格言、人物、故事等为主要载体，弘扬崇德向善的传统美德；体育与健康以民族民间传统体育活动、武术等为主要载体，帮助学生了解传统体育文化知识，促进健康行为习惯养成。

记者了解到，为落实相关指南或指导纲要要求，教育部已组织编修义务教育、普通高中课程教材和中等职业学校公共基础课课程教材，以及职业院校、普通高校相关专业教材；组织编写大中小学《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》《习近平教育重要论述讲义》。目前，相关课标、教材、读本、讲义等已陆续投入使用或将投入使用。

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