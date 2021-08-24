人民网北京8月24日电 （记者孙竞）今天，教育部举行首场2021教育金秋系列发布会，聚焦统筹谋划重大主题教育进课程教材有关情况。教育部教材局局长田慧生表示，教育部强化重大主题教育整体设计，研究制定了系列重大主题进课程教材指南和指导纲要。

记者在现场获悉，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要任务及基本遵循，教育部选择确定了中华优秀传统文化、革命传统、劳动、总体国家安全观，以及国防、生命安全与健康等重大主题，研制进课程教材指南或指导纲要。

目前，教育部已印发《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》《革命传统进中小学课程教材指南》《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》《大中小学国家安全教育指导纲要》等指导性文件。

指南或指导纲要明确了重大主题教育是普及性、通识性教育，面向全体学生持续开展，必须贯穿各学段，覆盖各学科。根据不同学段学生年龄差异和不同学科专业特点，指南或指导纲要整体谋划进课程教材工作，递进设计目标，精心选择内容，合理安排载体形式。在学科专业安排方面，既要全科覆盖，又要有所侧重，避免交叉重复。在学段安排方面，结合不同主题内涵范围等，各有侧重。

田慧生表示，根据部署安排，一是抓紧出台《“党的领导”相关内容进大中小学课程教材指南》《国防教育进中小学课程教材指南》《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》，对相关主题进课程教材做出整体规划。二是研制出台《新时代马克思主义理论研究和建设工程重点教材建设规划》，重点推进高校哲学社会科学教材建设，提升教材质量。

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