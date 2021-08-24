原标题：天文研学成学生“新宠”

“什么是流星雨？”

“在某些特定时间，会有许多流星频繁地从夜空中划过，这被人们称作流星雨。它们每年出现的时间都相当有规律。”

甘肃省武威市民勤县东关小学六年级学生路一航正在认真地聆听，通过讲解员了解到流星雨、星云的形成，以及星座的起源等天文知识。

今年暑假，天文研学成为当地孩子们的“新宠”。老师有序组织，控制好学生人数，分批带领学生来到当地沙漠中的天文科普特色小镇，感受天文之美。

沙漠天文科普特色小镇位于河西走廊东北部腾格里沙漠腹地。这里晴天多，光污染少，被专家认定为适合进行天文观测的地方。

沙漠天文科普特色小镇的公共天文平台配备了专业深空摄影望远镜系统、专业太阳望远镜以及科普望远镜，可以拍摄深空天体，目视太阳、月亮、大行星、彗星及较亮的星云星系。这里已成为学生研学的“网红打卡地”。

浩瀚宇宙，我们是否孤独？该小镇不定期举办公益科普讲座。前不久，中国科学院国家天文台星云计划研究员王汇娟给当地学生开展了一次精彩的天文讲座：假如宇宙中存在地外生命，行星及其卫星最可能是地外生命的家园，于是太阳系内的行星和卫星就成了人类探索地外生命的第一步……

“原以为孩子们对天文知识很陌生，但专家抛出一个个问题时，孩子们竟然对答如流，说明孩子们对天文科学很感兴趣，这样的研学太有价值和意义了。”民勤县东关小学副校长张建华说。

小镇负责人刘鸿霞介绍，这里除了有天文体验馆供学生实际操作和学习天文知识，还有模拟太空舱、观星小屋、天象厅、多功能科普教室等设施，让学生们流连忘返。

据了解，沙漠天文科普特色小镇在对外开放、接待研学旅行团队时，严格执行疫情防控措施，有序开展各项天文研学活动。

(责编：李依环、熊旭)