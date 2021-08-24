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南开大学团队提出阿尔茨海默病治疗的新策略

2021年08月24日08:45 | 来源：新华社
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原标题：南开大学团队提出阿尔茨海默病治疗的新策略

　　新华社天津8月23日电 日前，南开大学生命科学学院张涛教授团队和化学学院郭东升教授团队在治疗阿尔茨海默病药物研究方面取得新的进展。该成果已发表于国际权威期刊《先进材料》。

　　专家表示，阿尔茨海默病是引起痴呆的重要原因，它的特征包括记忆的退化、认知的损伤和人格的改变，严重威胁老年人寿命和生活质量。随着人口老龄化程度的不断加深，阿尔茨海默病的患病人数呈升高趋势，然而用于临床治疗阿尔茨海默病的药物只有几种，远远不能满足广大患者的需求。

　　目前的研究认为，淀粉样蛋白-β（Aβ）沉积在脑内形成的淀粉样斑块是阿尔茨海默病最显著的病理特征和致病机制。因此，Aβ已经成为治疗阿尔茨海默病药物最重要的靶点。然而，开发一种化合物既能够识别Aβ，又能抑制和消除淀粉样斑块是目前阿尔茨海默病药物开发的重大挑战。为此，课题组首次将杂多价共组装的概念运用到阿尔茨海默病的治疗中，根据Aβ的氨基酸序列设计了由环糊精和杯芳烃组成的共组装体，并探讨了该纳米材料在疾病治疗中的应用前景。

　　研究团队发现共组装体表现出很好的解聚Aβ纤维和阻止神经细胞死亡的能力。通过动物实验发现，共组装体可以降低阿尔茨海默病模型小鼠脑内不同形式Aβ（斑块、寡聚体和单体）的水平。更重要的是，共组装体可以显著改善阿尔茨海默病模型小鼠的认知障碍、氧化应激、神经元的死亡和神经炎症等一系列病理变化。

　　近年来，特异性的清除Aβ已经成为阿尔茨海默病药物开发的热点。该论文的第一作者王晖说：“鉴于其对Aβ的强键合能力、对认知能力良好的改善作用和较低的毒性，环糊精-杯芳烃共组装体有望成为一种治疗阿尔茨海默病的潜在药物，为广大患者和家属带来新的希望。”（记者张建新）

(责编：温璐、李依环)

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